Goretti Sanmartín acusa a la Xunta de “non tratar a Compostela como lle corresponde” en los presupuestos de 2026

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, durante una rueda de prensa Eladio Lois

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, calificó este lunes de “cativos e insuficientes” los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2026, tras la presentación del proyecto en el Parlamento gallego. Según explicó, las cuentas autonómicas no responden a las necesidades de Santiago, especialmente en lo referente a la financiación que la capital gallega debería recibir por el Estatuto de la Capitalidad, que se mantiene en tres millones de euros.

Sanmartín recordó que Compostela ya percibió 3,18 millones de euros en 2009, una cantidad inferior a la que, según los estudios actuales, necesitaría la ciudad para cubrir los costes derivados de su condición de capital. “As necesidades roldan os oito millóns”, precisó, y denunció además que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “volveu incumprir o compromiso de convocar o Consello da Capitalidade antes da aprobación dos orzamentos”.

“É evidente que Santiago de Compostela non é tratada como lle corresponde”, insistió la regidora.

Demandas históricas sin respuesta

La alcaldesa compostelana también lamentó que los presupuestos autonómicos vuelvan a ignorar proyectos largamente reivindicados por la ciudad, como el centro de día de As Fontiñas, una nueva infraestructura deportiva, el conservatorio de danza, o un edificio adecuado para la Escola Oficial de Idiomas, capaz de atender sus necesidades actuales. Asimismo, denunció la ausencia de partidas para acometer las numerosas obras pendientes en centros escolares públicos.

En su valoración, Sanmartín subrayó además que, en un contexto de grave problema de acceso a la vivienda, la Xunta no ha destinado fondos para impulsar programas de vivienda pública en Santiago, a pesar de la disposición del Concello a ceder suelo para tal fin.