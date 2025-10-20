Estas son la mejores ofertas laborales en Santiago de Compostela | Octubre 2025

Una de las ofertas de empleo seleccionadas es para técnico de ascensores, un oficio cada vez más demandado Cedida

Santiago de Compostela continúa consolidándose como una ciudad llena de posibilidades laborales en distintos ámbitos. El turismo, la educación y la tecnología impulsan la creación de empleo, con ofertas que ofrecen estabilidad y crecimiento profesional.

A continuación, se detallan algunas de las ofertas más destacadas publicadas recientemente en portales oficiales y empresas que operan en la capital gallega:

1. Técnico/a de mantenimiento en TK Elevator (Santiago de Compostela)

Se valorará la experiencia previa en mantenimiento de ascensores. Es imprescindible contar con carnet de conducir. Se ofrece contrato indefinido, incorporación a un sector estable y sostenible y un paquete retributivo atractivo con sistema de compensación flexible.

Inscribirse en la oferta

2. Operario/a de producción en empresa del sector alimentación

Se busca persona con actitud proactiva y experiencia valorable de al menos seis meses. Se tendrá en cuenta la residencia cercana al lugar de trabajo.

Inscribirse en la oferta

3. Empleados/as administrativos/as en Santiago de Compostela

Se requiere Ciclo Formativo de Administración y Finanzas y al menos dos años de experiencia. El puesto incluye tareas de contabilidad y gestión laboral. Se ofrece contrato indefinido y jornada completa.

Inscribirse en la oferta

4. Fisioterapeuta para el Centro Médico Isomedic

Se ofrece contrato a tiempo completo, con posibilidad de pasar a indefinido. El horario es de lunes a viernes en jornada completa.

Inscribirse en la oferta

5. Personal para McDonald’s en Santiago de Compostela

La compañía busca trabajadores para su restaurante en la ciudad. Se ofrece contrato indefinido a tiempo parcial, con flexibilidad horaria y disponibilidad para trabajar fines de semana.

Inscribirse en la oferta

6. Limpiador/a industrial en Nortex

Se requiere experiencia previa (valorada), así como responsabilidad, puntualidad y disponibilidad horaria.

Inscribirse en la oferta