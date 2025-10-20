Estas son la mejores ofertas laborales en Santiago de Compostela | Octubre 2025
La capital gallega ofrece nuevas oportunidades laborales en sectores como la alimentación y la industria
Santiago de Compostela continúa consolidándose como una ciudad llena de posibilidades laborales en distintos ámbitos. El turismo, la educación y la tecnología impulsan la creación de empleo, con ofertas que ofrecen estabilidad y crecimiento profesional.
A continuación, se detallan algunas de las ofertas más destacadas publicadas recientemente en portales oficiales y empresas que operan en la capital gallega:
1. Técnico/a de mantenimiento en TK Elevator (Santiago de Compostela)
Se valorará la experiencia previa en mantenimiento de ascensores. Es imprescindible contar con carnet de conducir. Se ofrece contrato indefinido, incorporación a un sector estable y sostenible y un paquete retributivo atractivo con sistema de compensación flexible.
2. Operario/a de producción en empresa del sector alimentación
Se busca persona con actitud proactiva y experiencia valorable de al menos seis meses. Se tendrá en cuenta la residencia cercana al lugar de trabajo.
3. Empleados/as administrativos/as en Santiago de Compostela
Se requiere Ciclo Formativo de Administración y Finanzas y al menos dos años de experiencia. El puesto incluye tareas de contabilidad y gestión laboral. Se ofrece contrato indefinido y jornada completa.
4. Fisioterapeuta para el Centro Médico Isomedic
Se ofrece contrato a tiempo completo, con posibilidad de pasar a indefinido. El horario es de lunes a viernes en jornada completa.
5. Personal para McDonald’s en Santiago de Compostela
La compañía busca trabajadores para su restaurante en la ciudad. Se ofrece contrato indefinido a tiempo parcial, con flexibilidad horaria y disponibilidad para trabajar fines de semana.
6. Limpiador/a industrial en Nortex
Se requiere experiencia previa (valorada), así como responsabilidad, puntualidad y disponibilidad horaria.