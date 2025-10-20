Mi cuenta

El PSOE critica la nueva licitación de los centros socioculturales por “involución social y pérdida de calidad”

Los socialistas compostelanos alertan de la eliminación de la reserva para Centros Especiales de Empleo y de la falta de concreción en animación y actividades TIC

Eladio Lois
Eladio Lois
20/10/2025 11:42
Centro sociocultural de Santa Marta (arquivo)
Centro sociocultural de Santa Marta (Archivo)
Concello de Santiago

El Grupo Municipal Socialista de Santiago ha expresado su preocupación por la nueva licitación de los servicios de la red de Centros Socioculturales del Concello, impulsada por el gobierno local que dirige Goretti Sanmartín.

La concejala Marta Abal denunció que esta medida supone “una involución social y una pérdida de calidad” en el servicio. En particular, lamentó la eliminación de la reserva del lote de información y atención al público para Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, una medida que —recordó— fue promovida por el gobierno socialista en la pasada legislatura.

Es un paso atrás en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, ya que la contratación pública estable y plurianual es la mejor herramienta de las administraciones para hacerla real"Marta Abal

Críticas a la falta de concreción y especialización

La edil también criticó la falta de concreción en las horas de animación y monitorado por centro, así como la ausencia de cuotas específicas para el rural “en función de la demanda existente”, algo que —advirtió— puede afectar al equilibrio territorial de la red.

Marta Abal
La concejala socialista Marta Abal Abal, durante una rueda de prensa (Archivo)

Asimismo, señaló la falta de especialización de las actividades vinculadas a las nuevas tecnologías, lo que, a su juicio, “va a afectar sin duda a su calidad”.

Incremento presupuestario sin mejora acreditada

Desde el grupo socialista apuntan que el nuevo contrato incrementa el presupuesto de licitación en casi 700.000 euros, lo que supone un 32 % más que el anterior, pero sin que ese aumento “venga acompañado de mejoras acreditadas en calidad, cobertura o indicadores de impacto”.

El PSOE compostelano alerta también del riesgo que supone la subcontratación de las actividades TIC, ya que podría dificultar el control de calidad y reducir la especialización del personal.

El Grupo Socialista defiende que la contratación pública debe orientarse a la inclusión, la calidad y el equilibrio territorial, principios que considera “no están garantizados” en esta licitación.

