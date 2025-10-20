Mi cuenta

Santiago de Compostela

El peregrino número 500.000 llega a Santiago: un padre colombiano que hizo el Camino con su hijo en memoria de su esposa

Galicia supera por primera vez en octubre esta cifra histórica, con un incremento del 6% respecto al año pasado

Redacción
20/10/2025 12:51
El colombiano Jairo Forero recibe la distinción acompañado por su hijo
Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recibido este lunes en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino al peregrino número 500.000 de este año, una cifra récord alcanzada por primera vez en el mes de octubre. El hito lo protagonizaron el colombiano Jairo Forero y su hijo Nicolás, que completaron el Camino de Santiago en memoria de la esposa y madre de ambos, fallecida a causa de un cáncer.

Rueda entregó personalmente la ‘Compostela’ al peregrino 500.000 y destacó que esta cifra “marca un hito histórico para Galicia y para el Camino de Santiago”, consolidándolo como un “gran motor turístico, cultural y espiritual” de la Comunidad.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, caminó junto a los peregrinos
Xunta

Un récord con sello internacional

Galicia alcanza este registro por primera vez en octubre, lo que supone un incremento de cerca del 6% respecto al mismo periodo del año pasado. Más de la mitad de los peregrinos (56%) son de origen internacional, procedentes de más de 180 países, con Estados Unidos a la cabeza por tercer año consecutivo —más de 40.000 peregrinos—, seguido de Italia, Portugal, Reino Unido, México, Francia y Canadá.

El presidente de la Xunta subrayó que esta internacionalización es fruto del “trabajo conjunto para consolidar el Camino como símbolo de encuentro, diversidad y hospitalidad”, y recalcó que Galicia “seguirá trabajando para acogerlos como merecen”.

Un camino de experiencias y desarrollo

Rueda definió el Camino como “una experiencia única y una manera fantástica de conocer Galicia y a los gallegos”, destacando su papel como ejemplo de desestacionalización turística. Cada vez más peregrinos eligen los meses de invierno y primavera, lo que demuestra que “Galicia puede ofrecer experiencias de calidad durante todo el año”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, junto a los peregrinos número 500.000 del año
Xunta

El mandatario autonómico recordó además que cada peregrino genera un gasto equivalente al de tres turistas nacionales y representa cerca del 17% de las pernoctaciones de la Comunidad. “El Camino contribuye al desarrollo local, a la cohesión social y a la preservación del patrimonio natural y cultural”, añadió.

Mirando al Xacobeo 2027

El presidente avanzó que la Xunta ya trabaja en los preparativos del Xacobeo 2027, un evento en el que la colaboración público-privada será esencial.

Para Rueda, la llegada del peregrino número 500.000 “es una muestra del éxito colectivo de Galicia”, y reiteró el compromiso del Gobierno gallego para “seguir trabajando y que las futuras generaciones sigan descubriendo Galicia a través del Camino”.

