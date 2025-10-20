El Festival Amal proyecta en Santiago cinco filmes bajo el lema ‘Todas somos Palestina’

El festival se inaugurará este lunes a las 20.00 horas en el Teatro Principal con la proyección del documental ‘This is Gaza’ Turismo de Santiago

Santiago de Compostela acoge desde este lunes y hasta el viernes la XXIII edición del Festival Amal, una cita consolidada del cine euroárabe que este año se celebra bajo el lema ‘Todas somos Palestina’, en referencia a la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

La programación incluye cinco películas de autoría palestina, tanto de ficción como documentales, seleccionadas para ofrecer al público una mirada diversa y humana sobre el conflicto, la memoria y el exilio.

Cine para comprender Gaza

El festival se inaugurará este lunes a las 20.00 horas en el Teatro Principal con la proyección del documental ‘This is Gaza’, de Tom Besley, que narra la historia del cineasta palestino Yousef Hammash, cuyo hogar fue destruido durante el conflicto.

El martes, se exhibirá ‘Janin, Jenin’, de Mohammed Bakri, un trabajo en el que el autor regresa al campo de refugiados de Jenin más de veinte años después de su primer documental homónimo, para reflexionar sobre la resistencia y la identidad palestina.

El miércoles será el turno de ‘The Time That Remains’, de Elia Suleiman, una obra de ficción dividida en cuatro episodios que relata la vida de una familia palestina desde la creación del Estado de Israel hasta la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones.

Memoria, exilio y solidaridad

El jueves 23, el festival proyectará ‘Notes on Displacement’, del realizador Khaled Jarrar, un documental que acompaña a una anciana palestina en su segundo desplazamiento, desde Damasco hasta Europa, siguiendo la ruta de los Balcanes.

La semana concluirá el viernes 24 con ‘The Encampments’, de Kei Pritsker y Michael T. Workman, que retrata las protestas estudiantiles en solidaridad con Palestina durante 2024, cerrando el ciclo con una mirada a la movilización global en torno al conflicto.

Un festival con compromiso

El Festival Amal, organizado por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, mantiene su espíritu de diálogo cultural y compromiso social a través del cine. Su edición número veintitrés se erige como una plataforma para la reflexión y la empatía, invitando al público compostelano a acercarse a la realidad palestina más allá de los titulares.