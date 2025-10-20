Mi cuenta

Santiago de Compostela

La presencia de un cadáver en la línea de tren Santiago-A Coruña obliga a cortar el tráfico ferroviario

La incidencia, que afectó durante horas a los trenes que viajaban entre las dos ciudades, se produjo a primera hora de la mañana

Eladio Lois
Eladio Lois
20/10/2025 11:35
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)
Eladio Lois

La circulación ferroviaria entre Santiago de Compostela y Ordes permanece interrumpida desde las 10.00 horas de este lunes tras la aparición de un cadáver en las vías, según ha confirmado Adif. La incidencia afecta a los trenes que realizan el recorrido entre Santiago y A Coruña.

Fuentes del 112 Galicia informaron de que la alerta se recibió sobre las 10.00 horas, momento en el que fue el propio Adif quien comunicó lo sucedido al Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE-112 Galicia).

El CIAE dio aviso de inmediato a los servicios sanitarios del 061, así como a efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local de Santiago, que se desplazaron hasta la zona.

Desde Adif confirmaron que la circulación continúa afectada, pendiente de las actuaciones de las fuerzas policiales y de la autoridad judicial, que deberá autorizar la reanudación del servicio.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera, según comunicó el propio gestor ferroviario a través de sus canales oficiales.

Circulación restablecida

Un tiempo después, pasadas las 12.00 horas, Adif confirmó el restablecimiento de la circulación ferroviaria entre Santiago y A Coruña, una vez finalizadas las diligencias policiales y judiciales en la zona. La incidencia, por tanto, ha quedado completamente resuelta y el servicio funciona con normalidad en estos momentos.

