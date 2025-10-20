Así será ‘Píxel á Feira’, la gran feria de videojuegos que tomará Santiago los días 8 y 9 de noviembre

Imagen de archivo de la Gamescon, una de las ferias de videojuegos más populares del mundo Redacción

Santiago de Compostela acogerá los próximos 8 y 9 de noviembre el primer salón gallego dedicado en exclusiva al mundo del videojuego, ‘Píxel a Feira’, que permitirá a los asistentes jugar con más de 20 títulos desarrollados en Galicia. El evento se celebrará en el Palacio de Congresos de Santiago y ofrecerá una amplia programación gratuita dirigida a todos los públicos.

Un escaparate para la industria gallega del videojuego

En una rueda de prensa celebrada este lunes, el vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el comisario del evento, Iago Gordillo, presentaron las jornadas, destacando su carácter interactivo, educativo y familiar.

Según explicó Regueira, el objetivo de esta cita es “favorecer que la industria gallega sea capaz de sacar nuevos productos a la calle” y, sobre todo, “popularizarlos” dentro del ámbito del juego en red. Por su parte, Gordillo subrayó la intención de “poner en valor todo el apartado artístico que puede tener un videojuego”, mostrando su capacidad cultural y creativa.

Talleres, exposiciones y zona de juego interactiva

La programación incluirá una zona de juego con máquinas recreativas, la exposición del Museo do Videoxogo de Galicia (MUVI) y más de una docena de actividades en el Escenario DLC. Además, habrá charlas profesionales con ponentes como Alba Calvo, Fernando Moreiras y Sara Cubelos, que aportarán una visión técnica y artística de la industria del videojuego en Galicia.

Entre las propuestas más destacadas figuran el concierto Tiaviolí Gaminf, que fusiona música y cultura digital; la charla ‘Arte e historia nos Assasin’s Creed’ del divulgador O Barroquista; el espectáculo de humor ‘Impro Gamer’ y el Gamesong Trivial Music, que pondrá a prueba los conocimientos musicales de los asistentes.