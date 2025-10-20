Mi cuenta

Santiago de Compostela

A música francesa do século XVIII protagoniza o novo concerto de Capela Compostelana no Festival Ateneo Barroco

O Salón Teatro acollerá este martes o programa ‘Les Charmantes Invasions’, unha viaxe sonora polas Nacións e as batallas do Barroco francés

Eladio Lois
Eladio Lois
20/10/2025 11:52
A Capela Compostelana, dirixida por Francisco Luengo, é unha das formacións pioneiras da interpretación historicista en Galicia, cunha traxectoria de máis de tres décadas e presenza en festivais de Europa e América
A Capela Compostelana, dirixida por Francisco Luengo, é unha das formacións pioneiras da interpretación historicista en Galicia, cunha traxectoria de máis de tres décadas
Cedida

O Festival Ateneo Barroco continúa esta semana coa presenza dunha das formacións máis veteranas e recoñecidas da interpretación historicista en Galicia: a Capela Compostelana, que ofrecerá este martes 21 de outubro, ás 20.00 horas, no Salón Teatro, o concerto titulado «Les Charmantes Invasions. A propósito de As Nacións e as batallas no Barroco francés».

A formación regresará ao ciclo compostelán cun programa centrado na música francesa do século XVIII, con obras de François Couperin, Jean-Marie Leclair e Joseph Bodin de Boismortier. Participarán nesta ocasión Carmen Ferreiro (traverso barroco), Francisco Luengo (viola da gamba e pardessus de viole), Xurxo Varela (viola da gamba) e Júlio Dias Galvão (clave).

Un diálogo entre o gusto francés e o espírito italiano

O concerto propón unha viaxe sonora pola Francia ilustrada, nun tempo de encontro entre o refinamento francés e a forza expresiva das formas italianas. Inspirado nas célebres Les Nations de Couperin, o programa recrea o momento en que o chamado “furacán italiano” comezou a influír na estética musical gala, dando lugar a un estilo híbrido de extraordinaria beleza.

As composicións de Leclair e Boismortier completan este percorrido por un repertorio cheo de virtuosismo e elegancia, no que dous instrumentos ocupan un lugar destacado: o traverso barroco e o pardessus de viole, este último concibido como resposta francesa ao violín italiano.

Capela Compostelana, tres décadas de excelencia musical

Baixo a dirección de Francisco Luengo, a Capela Compostelana é unha das formacións pioneiras na interpretación con criterios históricos en Galicia, cunha traxectoria de máis de trinta anos e presenza en festivais de Europa e América.

Nesta ocasión contará coa colaboración da frautista galega Carmen Ferreiro, profesora do Conservatorio Profesional de Santiago e especialista en repertorio barroco, recoñecida pola súa sensibilidade e precisión na interpretación do traverso histórico.

