A música francesa do século XVIII protagoniza o novo concerto de Capela Compostelana no Festival Ateneo Barroco
O Salón Teatro acollerá este martes o programa ‘Les Charmantes Invasions’, unha viaxe sonora polas Nacións e as batallas do Barroco francés
O Festival Ateneo Barroco continúa esta semana coa presenza dunha das formacións máis veteranas e recoñecidas da interpretación historicista en Galicia: a Capela Compostelana, que ofrecerá este martes 21 de outubro, ás 20.00 horas, no Salón Teatro, o concerto titulado «Les Charmantes Invasions. A propósito de As Nacións e as batallas no Barroco francés».
A formación regresará ao ciclo compostelán cun programa centrado na música francesa do século XVIII, con obras de François Couperin, Jean-Marie Leclair e Joseph Bodin de Boismortier. Participarán nesta ocasión Carmen Ferreiro (traverso barroco), Francisco Luengo (viola da gamba e pardessus de viole), Xurxo Varela (viola da gamba) e Júlio Dias Galvão (clave).
Un diálogo entre o gusto francés e o espírito italiano
O concerto propón unha viaxe sonora pola Francia ilustrada, nun tempo de encontro entre o refinamento francés e a forza expresiva das formas italianas. Inspirado nas célebres Les Nations de Couperin, o programa recrea o momento en que o chamado “furacán italiano” comezou a influír na estética musical gala, dando lugar a un estilo híbrido de extraordinaria beleza.
As composicións de Leclair e Boismortier completan este percorrido por un repertorio cheo de virtuosismo e elegancia, no que dous instrumentos ocupan un lugar destacado: o traverso barroco e o pardessus de viole, este último concibido como resposta francesa ao violín italiano.
Capela Compostelana, tres décadas de excelencia musical
Baixo a dirección de Francisco Luengo, a Capela Compostelana é unha das formacións pioneiras na interpretación con criterios históricos en Galicia, cunha traxectoria de máis de trinta anos e presenza en festivais de Europa e América.
Nesta ocasión contará coa colaboración da frautista galega Carmen Ferreiro, profesora do Conservatorio Profesional de Santiago e especialista en repertorio barroco, recoñecida pola súa sensibilidade e precisión na interpretación do traverso histórico.