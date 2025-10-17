O Son Do Camiño vuelve a hacer historia: más de 30.000 abonos vendidos en 90 minutos

Miles de asistentes vibraron en el Monte do Gozo en la pasada edición del Son Do Camiño, que volverá a convertir Santiago en el epicentro musical de Galicia

Santiago de Compostela vuelve a vivir la fiebre festivalera. En apenas noventa minutos desde que se abrieron las ventas esta mañana, O Son Do Camiño ha conseguido despachar más de 30.000 abonos, superando todas las previsiones y reafirmando su posición como el festival más importante del norte de España.

La cita musical, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de junio de 2026 en el Monte do Gozo, apunta de nuevo a un sold out inminente. No sería ninguna sorpresa: el evento gallego es el único festival de gran formato en la historia de España que ha agotado entradas en todas sus ediciones.

Lo más sorprendente es que este entusiasmo del público ha llegado con solo dos artistas confirmados. Por un lado, Katy Perry, referente mundial del pop y autora de algunos de los mayores himnos de las últimas décadas, ofrecerá en Galicia una de sus escasas actuaciones europeas. Por otro, Linkin Park, una de las bandas de rock más influyentes del siglo XXI, regresará a los escenarios con una gira que ya se perfila como una de las más esperadas de la década.

Con un arranque tan contundente, todo indica que la edición de 2026 volverá a situar a O Son Do Camiño entre los festivales imprescindibles del panorama europeo. La organización ha recordado que todavía quedan entradas disponibles, aunque todo apunta a que el cartel de “entradas agotadas” podría llegar en cuestión de horas.