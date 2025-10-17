Lumedoloop prende o hip hop galego co seu primeiro sinxelo 'Rico de Sabor'
O trío compostelán formado por Jamas, Møu e DJ Mil publica este venres un tema que combina retranca, crítica social e identidade sonora
O hip hop galego suma unha nova e poderosa voz. O trío Lumedoloop, formado por Jamas, Møu e DJ Mil, lanza este venres 17 o seu primeiro sinxelo, Rico de Sabor, un tema que funciona como manifesto e carta de presentación dun proxecto chamado a marcar un antes e un despois na escena urbana do país.
Un manifesto do materialismo afectivo
Rico de Sabor é, segundo o propio grupo, “un manifesto do materialismo afectivo fronte á aritmética fría do capital”. A peza, cargada de retranca e crítica social, aborda a contradición dun sistema que promete abundancia para todos mentres precisa estruturalmente da escaseza da maioría.
Sobre unha instrumental exquisita asinada por Møu, o MC Jamas ofrece unha interpretación brillante, chea de ironía e contundencia poética. “Rico de sabor, pero non teño un puto peso”, canta, resumindo con humor a tensión entre o valor emocional e o económico nun tempo dominado pola precariedade e o consumismo.
Tres figuras do rap galego
Lumedoloop nace da unión de tres referentes da cultura hip hop galega. Jamas, voz principal, é recoñecido pola súa presenza escénica e flow explosivo, capaz de combinar forza e sensibilidade. Møu, encargado da produción musical e tamén voz, é un dos arquitectos sonoros máis influentes do rap galego, cun estilo que equilibra identidade e innovación. Xunto a eles, DJ Mil, veterano dos pratos e das pistas, aporta scratches e seleccións que enriquecen a narrativa sonora do proxecto.
Os tres artistas —tamén integrantes e fundadores de Dios Ke Te Crew, grupo pioneiro do rap en galego— reúnense agora nunha proposta que reivindica a súa madurez artística e o compromiso coa lingua e coa escena local.