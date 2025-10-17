Condenado a prisión por estafar 6.000 euros a un vecino de Santiago en una venta falsa por Facebook

El acusado, “solo o en coordinación con otros”, consiguió ganarse su confianza mediante una serie de mensajes y documentación falsa Getty Images

El Juzgado de lo Penal de Santiago de Compostela ha condenado a seis meses de prisión a un hombre por estafar 6.000 euros a un vecino de la ciudad a través de una falsa venta de una autocaravana publicada en la red social Facebook durante la Navidad de 2020.

El juicio, previsto para este viernes, no llegó a celebrarse tras alcanzarse un acuerdo de conformidad entre la defensa y la Fiscalía, que rebajó la pena inicial —de un año de prisión— a medio año. La reducción se fundamenta en que el acusado ha devuelto el dinero íntegro a la víctima, por lo que la responsabilidad civil quedó saldada, y en su colaboración con la Justicia.

Pena suspendida al carecer de antecedentes

Durante la vista, celebrada por videoconferencia, el acusado mostró su conformidad con los hechos y la pena impuesta. La condena incluye la suspensión de la ejecución de la prisión durante dos años, siempre que el procesado no vuelva a delinquir en ese periodo. En caso de reincidencia, la suspensión podrá ser revocada. Ambas partes renunciaron a recurrir la sentencia, por lo que el fallo es firme.

Un engaño a través de redes sociales

Según el escrito de la Fiscalía, la estafa se produjo cuando la víctima, residente en Santiago, buscaba por internet una autocaravana en venta y fue engañada por un anuncio publicado en Facebook. El acusado, “solo o en coordinación con otros”, consiguió ganarse su confianza mediante una serie de mensajes y documentación falsa, incluyendo un contrato de compraventa y una factura proforma que aparentaban ser reales.

Convencido de la legitimidad de la operación, el comprador realizó una transferencia de 6.000 euros a la cuenta del acusado a principios de 2021, tras lo cual este efectuó reintegros parciales y desapareció sin entregar el vehículo.

El caso pone de relieve el aumento de las estafas digitales a través de redes sociales y plataformas de compraventa, un fenómeno en crecimiento en Galicia y en el conjunto del país.