Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Alejandro Vargas leva a improvisación contemporánea ao Festival Ateneo Barroco

O pianista cubano afincado en Santiago presenta este sábado no Hostal dos Reis Católicos o proxecto Fractais Sonoros, unha viaxe entre o barroco e o jazz de vangarda

Eladio Lois
Eladio Lois
17/10/2025 12:22
Alejandro Vargas, en una foto de archivo
Alejandro Vargas, en una foto de archivo
Cedida

O Festival Ateneo Barroco continúa a súa sétima edición cunha das propostas máis arriscadas e innovadoras do seu programa: unha sesión de improvisación contemporánea a cargo do pianista e compositor Alejandro Vargas, titulada Fractais Sonoros. A cita terá lugar este sábado 18 de outubro ás 20.30 horas no Parador Hostal dos Reis Católicos, dentro do ciclo Improvisando, iniciado o pasado ano para abrir novas vías de diálogo entre a música antiga e a creación contemporánea.

No escenario compostelán, Alejandro Vargas convida o público a unha viaxe sonora na que se entrelazan a herdanza barroca, a improvisación temática e as linguaxes do jazz de vangarda. En Fractais Sonoros, o pianista constrúe planos e paisaxes capa a capa, coma nun órgano de tubos, inspirándose tanto en danzas e leccións de tebras francesas como nas correntes do minimalismo e do jazz experimental.

A sesión contará ademais cun elemento técnico e simbólico singular: os altofalantes de tubo OrganSound, unha creación artesanal do enxeñeiro compostelán Juan Portela Seijo, inspirada nas formas arquitectónicas das catedrais góticas e pensada para amplificar o son con matices tridimensionais.

Unha traxectoria entre Cuba e Galicia

Nado en Holguín (Cuba) en 1980 e formado no Instituto Superior de Arte da Habana, Alejandro Vargas é unha das figuras máis destacadas do jazz cubano contemporáneo. Instalado en Santiago de Compostela, consolidou unha ampla carreira como intérprete e creador, colaborando con artistas como Ugia Pedreira, Mónica de Nut ou Guadi Galego, e liderando proxectos propios como Oceanía, Diablito Baila ou Máis Alálá.

Na súa obra recente, o músico desenvolve un sistema harmónico persoal que redefine a improvisación como un proceso vivo de exploración sonora e emocional, e que agora comparte co público compostelán nun formato íntimo e reflexivo.

Te puede interesar

El ideal gallego

O Son Do Camiño vuelve a hacer historia: más de 30.000 abonos vendidos en 90 minutos
Adriana Quesada
El acusado, “solo o en coordinación con otros”, consiguió ganarse su confianza mediante una serie de mensajes y documentación falsa

Condenado a prisión por estafar 6.000 euros a un vecino de Santiago en una venta falsa por Facebook
Redacción
Na súa intervención, José González salientou a importancia da xornada como espazo para compartir coñecemento e sumar esforzos

A Xunta aposta pola formación e a dixitalización como claves para o futuro do comercio galego
Redacción
Kravic, en su paso previo por el conjunto compostelano

Dejan Kravic regresa al Monbus Obradoiro
Eladio González Lois