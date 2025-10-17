Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Praza de Abastos celebra 80 anos como o corazón que alimenta Compostela

O Concello homenaxea ás praceiras e praceiros máis veteranos nun acto que puxo en valor a historia, o papel social e o futuro sostible do mercado

Adriana Quesada
Adriana Quesada
17/10/2025 22:07
Xan Duro y Goretti Sanmartín con los homenajeados en el 80 aniversario de la plaza de abastos
As praceiras María del Carmen Vales Aldrey e María del Carmen Rarís García, e o praceiro Antonio José González Álvarez, foron recoñecidos polo Concello pola súa longa traxectoria
Concello de Santiago

O acto da campaña"80 anos alimentando Compostela" tivo lugar e serviu de recoñecemento ás dúas praceiras e ao praceiro máis lonxevos. Trátase de María del Carmen Vales Aldrey, de Peixes Maricarmen; Antonio José González Álvarez, da Chacinería Seco, e María del Carmen Rarís García, da terceira xeración de pementeiros da súa familia.

No acto estiveron presentes a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; o concelleiro de Mercados, Xan Duro; membros da Corporación municipal; a xerenta da Praza de Abastos, Marta Rey; e Joaquín Vaquero Ibáñez, neto do arquitecto do edificio, Joaquín Vaquero Palacios. Como sucedera hai 80 anos no acto de inauguración do edificio, o acompañamento musical correu a cargo da Banda Municipal de Música.

Xan Duro reivindicou “o papel da Praza de Abastos como centro de alimentación de proximidade, e como eixo central para o cumprimento do Pacto Alimentario de Milán, asinado tamén por Santiago, e co que as cidades nos comprometemos a impulsar sistemas agroalimentarios sostibles, inclusivos e diversificados, para asegurar unha alimentación saúdable e accesible para todas as persoas”.

Nesta idea incidiu a rexedora compostelá que definiu a praza como “un monumento dentro dun monumento, un mundo dentro dun mundo, unha cidade con vida propia no corazón da nosa cidade”. A alcaldesa tivo tamén palabras de recordo para Antonio Costa, propietario da carnicería Chelo & Muñico que, “case un ano despois de ser vítima dunha brutal agresión, continúa a ser lembrado polos praceiros e praceiras e tamén por unha cidade que ficou conmocionada naquela mañá de novembro do pasado ano”. 

Te puede interesar

A doutora Sara Pischedda, investigadora posdoutoral do IDIS, recolleu en Madrid o IX Premio a Novos Investigadores da Fundación AstraZeneca na categoría de Enfermidades Infecciosas e Inmunoprevisibles

A investigadora do IDIS Sara Pischedda, premiada pola Fundación AstraZeneca polo seu estudo sobre infeccións respiratorias pediátricas
Redacción
carreira pedestre de ames 2024

A Carreira Pedestre de Ames reúne preto de 1.500 participantes na súa XXIV edición
Redacción
presentación contemporáneas

Contemporáneas flúe: a nova tempada do ciclo compostelán afonda na música e na poesía da auga
Redacción
El ideal gallego

O Son Do Camiño vuelve a hacer historia: más de 30.000 abonos vendidos en 90 minutos
Adriana Quesada