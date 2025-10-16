Santiago concentra la mayoría de las infracciones detectadas por servicios urbanos ilegales de VTC en Galicia

La Xunta de Galicia ha remitido este año casi 250 actas de infracción a distintos ayuntamientos por servicios urbanos irregulares prestados por vehículos de transporte con conductor (VTC), de las cuales 116 corresponden a Santiago de Compostela, la cifra más alta de toda la comunidad.

Según explicó la Consellería de Presidencia, las sanciones se refieren a servicios detectados dentro del ámbito urbano —no autorizados para este tipo de licencias— y se completan con 112 actas enviadas al Concello de A Coruña, 17 a Vigo y dos a Culleredo. Las infracciones fueron levantadas por la inspección de transportes de la Dirección Xeral de Mobilidade y por la Guardia Civil, en el marco de los controles sobre el uso de las autorizaciones VTC.

Competencia municipal para sancionar

El Gobierno gallego recuerda que las licencias VTC, tramitadas en Galicia por delegación del Estado, tienen carácter nacional e interurbano, lo que implica que no pueden operar dentro de las ciudades. Por ello, cuando se detectan incumplimientos relacionados con recorridos urbanos, la Xunta traslada los informes a los concellos, que son los competentes para imponer las sanciones.

Además, la Xunta ha remitido una comunicación formal a las empresas titulares de VTC y a las plataformas de intermediación —entre ellas Uber, Bolt y Cabify— para recordarles los deberes legales que rigen su actividad. Entre las obligaciones se incluye no exhibir publicidad ni distintivos externos identificativos, así como llevar a bordo una copia del contrato de servicio o disponer de medios electrónicos que permitan acreditarlo.

El contrato debe recoger, entre otros aspectos, la identidad de la persona usuaria, los datos del vehículo y su autorización, el lugar, fecha y hora de inicio del servicio, su duración y el precio o criterios de cálculo. Asimismo, la normativa autonómica establece que los trayectos deben contratarse con al menos 15 minutos de antelación y comunicarse al Registro de Comunicaciones de Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (RCTV) tanto el contrato como el inicio del servicio.

Con esta actuación, el Ejecutivo gallego busca reforzar el control sobre la actividad de las VTC y garantizar un marco de competencia equilibrado entre los distintos modos de transporte en Galicia, especialmente en ciudades como Santiago, donde la concentración de servicios irregulares ha sido mayor en lo que va de año.