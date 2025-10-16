Sanmartín recuerda que Santiago ya cedió tres parcelas a la Xunta y pide que las dos nuevas se destinen exclusivamente a vivienda pública en alquiler

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en una foto de archivo

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha subrayado este jueves que el Ayuntamiento compostelano ya cedió tres parcelas a la Xunta de Galicia para la construcción de vivienda pública y ha defendido que las dos nuevas parcelas ofrecidas esta semana se destinen exclusivamente al alquiler.

En una rueda de prensa celebrada en el Pazo de Raxoi, Sanmartín recordó que, cuando se inició el proceso de cesión de las primeras tres parcelas, el gobierno local ya manifestó su voluntad de que se utilizasen para vivienda pública en régimen de alquiler, y no para venta. “Cremos que é fundamental porque, ao final, faise unha vivenda de promoción pública que se pode vender”, señaló, antes de insistir en que “a vivenda de promoción pública debe manter a titularidade pública unha vez construída”.

La regidora lamentó que esta condición no se respetase en el caso de las tres primeras parcelas, que permitirán construir 75 viviendas de promoción pública, y explicó que “xa hai un número importante de parcelas cedidas sen ningunha condición, e entendemos que agora existen 600 persoas demandantes no rexistro único ás que hai que dar unha solución”. Esa solución, añadió, pasa por garantizar que las nuevas promociones “sexan para vivendas públicas en alugueiro”.

Dos nuevas parcelas ofrecidas para uso residencial público

El pasado martes, el Ayuntamiento ofreció oficialmente a la Xunta la cesión de dos nuevas parcelas, ubicadas en los ámbitos UER-5 del SUNP-5 (A Muíña) y PR-4 del SUNP-4 (As Cancelas), con capacidad para construir 62 y 18 viviendas, respectivamente. La oferta se produjo después de que la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, se dirigiese a la alcaldesa para interesarse por dichos terrenos.

Sanmartín propuso además que la Xunta ponga en marcha un programa autonómico de inversión en adquisición y rehabilitación de inmuebles con destino a vivienda pública en alquiler, como complemento a la cesión de suelo, con el objetivo de compensar la pérdida de patrimonio residencial en la ciudad.

“Está ben que se faga obra nova, que se fagan novas vivendas, pero tamén é imperante que se aposte pola rehabilitación”, subrayó la alcaldesa, quien calificó sus propuestas de “absolutamente razoables”. En ese sentido, recordó que el Gobierno gallego ya aplica programas de rehabilitación en otros municipios, y preguntó: “Se os hai noutros concellos, por que non en Santiago?”.

Sanmartín destacó también que el Concello está tramitando la cesión de otras tres parcelas adicionales a la Xunta, y confió en que el Gobierno gallego acepte las condiciones propuestas para reforzar el parque público de vivienda en alquiler en la capital gallega, una de las ciudades con mayor demanda de toda Galicia.