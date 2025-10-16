Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Os Bonos Corazón esgótanse en hora e media repartindo 300.000 euros

A alta demanda confirma o éxito dun programa municipal que busca apoiar o pequeno comercio e reforzar o consumo de proximidade en Santiago

Redacción
16/10/2025 21:42
Mercado de Abastos de Santiago. Foto de Eladio Lois
A alta demanda confirma o éxito dun programa municipal que busca apoiar o pequeno comercio e reforzar o consumo de proximidade en Santiago
Eladio Lois

Os Bonos Corazón quedaron esgotados ás 11.00 horas, hora e media despois de que quedara habilitada a súa descarga na web. O Concello destinou a esta convocatoria 300.000 euros, que se suman aos 300.000 que xa se repartiran na primeira convocatoria do mes de maio.

A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, cualificou de “rotundo éxito” esta segunda convocatoria, que esgotou o orzamento dispoñible nun tempo récord.

A tenenta de alcaldesa recordou que na primeira convocatoria dos Bonos Corazón deste ano, en maio, conseguíranse mobilizar máis dun millón de euros en vendas nos establecementos adheridos, “e a previsión é movernos en cifras similares nesta quenda, de maneira que pecharemos o ano con máis de dous millóns de euros mobilizados na hostalería e no comercio local cun investimento municipal de 600.000 euros”.

Para a concelleira, estes datos “confirman que os Bonos Corazón son uha ferramenta moi útil para incentivar as compras, e máis no novo formato impulsado este ano de acordo co tecido comercial, con dúas convocatorias que coinciden en épocas de menos vendas para os establecementos”.

Te puede interesar

El ideal gallego

Santiago concentra la mayoría de las infracciones detectadas por servicios urbanos ilegales de VTC en Galicia
Redacción
presentación campaña ficha polo galego

O Concello impulsa a campaña “Ficha polo galego” para promover o uso da lingua no deporte compostelán
Adriana Quesada
El alcalde, Blas García, informó de la denuncia presentada

El Concello de Ames denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente el vertido en el río Sar
Redacción
María Espada e Manuel Minguillón

María Espada e Collegium Musicum Madrid estrean as 'Lamentacións de Delalande' no festival Ateneo Barroco
Eladio González Lois