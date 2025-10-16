María Espada e Collegium Musicum Madrid estrean as 'Lamentacións de Delalande' no festival Ateneo Barroco
A Igrexa da Universidade acollerá este venres un concerto de intensa espiritualidade protagonizado pola recoñecida soprano estremeña e o grupo dirixido por Manuel Minguillón
O Festival Ateneo Barroco continúa este venres, 17 de outubro, cunha cita que promete ser unha das máis emocionais da súa programación. Ás 20.00 horas, a Igrexa da Universidade converterase nun espazo de meditación e beleza coa interpretación das Leçons de ténèbres de Michel Richard de Lalande, a cargo da soprano María Espada e o conxunto Collegium Musicum Madrid, dirixido polo especialista en corda pulsada Manuel Minguillón. As entradas están dispoñibles en www.festivalateneobarroco.gal.
Un diálogo entre fe e música
O programa, titulado Tenebrae. Lamentacións de Delalande, mergúllase nun dos capítulos máis profundos e espirituais da música francesa do Barroco. As Leçons de ténèbres, inspiradas nas Lamentacións de Xeremías, eran interpretadas tradicionalmente durante o oficio de tebras da Semana Santa e destacan pola súa atmosfera intimista, os seus melismas e o equilibrio entre virtuosismo vocal e emoción contida.
As tres leccións compostas por Delalande para Luís XIV —estreada orixinalmente nos salóns de Versalles— estarán acompañadas por dous lamentos instrumentais de DuBuisson e Marais, que completan esta viaxe sonora “cara ao silencio e á luz”.