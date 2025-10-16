La compostelana Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025

La escritora compostelana Ángela Banzas, durante el evento Redacción

La escritora compostelana Ángela Banzas ha sido reconocida como finalista del Premio Planeta 2025, uno de los galardones literarios más prestigiosos del mundo, con su novela Cuando el viento hable. La obra, que optaba al premio bajo el título provisional El color de la lluvia y el seudónimo Sofía García, ha sido distinguida con una dotación económica de 200.000 euros, según anunció este miércoles el jurado durante la tradicional gala celebrada en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en Barcelona.

Una historia sobre memoria y heridas ocultas

La novela finalista de Banzas relata la historia de una mujer nacida en la posguerra, criada por sus abuelos en la Galicia rural, que afronta una misteriosa dolencia que la lleva a descubrir oscuros experimentos médicos y la existencia de una hermana gemela perdida. Con esta trama, la autora vuelve a explorar los temas que han marcado su obra: la memoria, los secretos familiares y el poder sanador de la verdad.

Trayectoria literaria y raíces compostelanas

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela y con un MBA por la Escuela Europea de Negocios, Ángela Banzas publicó su primera novela, El silencio de las olas, en 2021. Desde entonces, ha consolidado una sólida trayectoria con títulos como La conjura de la niebla, La sombra de la rosa y El aliento de las llamas.

Su reconocimiento como finalista del Premio Planeta confirma su proyección dentro de la narrativa española contemporánea y supone un motivo de orgullo para Compostela, ciudad donde cursó sus estudios y mantiene fuertes vínculos personales y creativos.

Récord de participación en el galardón

El Premio Planeta 2025 alcanzó este año un récord histórico de participación, con 1.320 manuscritos presentados. Por primera vez, los autores pudieron enviar sus originales a través de un formulario digital, lo que amplió notablemente el alcance del certamen.

Con este logro, Ángela Banzas se reafirma como una de las voces gallegas con mayor proyección en la narrativa actual, llevando una vez más el nombre de Santiago de Compostela al panorama literario nacional.