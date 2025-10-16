Goretti Sanmartín reclama a la Xunta que “como mínimo” duplique la aportación al Estatuto de la Capitalidad

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, durante una rueda de prensa Eladio Lois

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha reclamado este jueves a la Xunta de Galicia que incremente “como mínimo ao dobre” la aportación destinada al Estatuto de la Capitalidad, fijada actualmente en 2,6 millones de euros. La regidora considera que esta cuantía resulta “claramente insuficiente” y que es necesario “corrixir unha discriminación histórica” hacia la capital gallega en los presupuestos autonómicos de 2026.

En una rueda de prensa ofrecida en el Pazo de Raxoi, Sanmartín respondió a las declaraciones del portavoz del PP local, Borja Verea, quien se mostró convencido de que el Gobierno gallego tendría una “especial sensibilidad” con este incremento. “Sempre nos vai parecer ben que se pida máis diñeiro para Santiago, pero o importante é que esa sensibilidade se traduza en cifras reais”, afirmó la alcaldesa, que emplazó a Verea a “utilizar toda a súa capacidade de presión ante a Xunta para que cumpra o que non cumpriu en anos anteriores”.

Un aumento de 200.000 euros non é suficiente” Goretti Sanmartín

La regidora recordó que el último presupuesto solo aumentó esta partida en 200.000 euros, un incremento que calificó de “insignificante” frente a las necesidades reales de la ciudad. Según explicó, los informes técnicos manejados por el Concello apuntan que la capital gallega debería recibir alrededor de 8 millones de euros, más del doble de la cifra actual.

El Consejo de la Capitalidad, sin convocar “ano tras ano”

La alcaldesa también criticó que el Consejo de la Capitalidad, órgano que debe reunirse antes de la presentación de los presupuestos autonómicos, lleva años sin convocarse.“O presidente Alfonso Rueda comprometeuse a celebrar esa reunión, pero non se cumpriu”, lamentó.

Por todo ello, Sanmartín insistió en que la Xunta “ata agora non cumpriu” con sus compromisos y pidió que, si existe voluntad política, se “cuantifique de forma concreta” cuánto estaría dispuesta a aportar. “Se non se pode acadar a cifra total, polo menos debe duplicarse a cantidade actual. Ese sería un paso necesario para comezar a saldar a débeda pendente con Santiago”, concluyó.