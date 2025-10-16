El Ayuntamiento de Santiago señala a Acuaes como responsable del vertido al Sar

Estado actual de las aguas del río Sar Concello de Ames

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha recordado este jueves que la sociedad pública Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, es la “responsable” de las obras de construcción y puesta en marcha de la nueva depuradora de A Silvouta, cuyas actuaciones provocaron el vertido al río Sar que afecta también al municipio de Ames.

Ames denuncia ante el Seprona y la Policía Autonómica el vertido del Sar y exige responsabilidades Más información

Durante una rueda de prensa, la regidora explicó que se trata de un proyecto “que empezó hace tiempo” y en el que conviven la fase de construcción con la de explotación, gestionado por la empresa adjudicataria de las obras. Según indicó, tras solicitar explicaciones al departamento de proyectos y obras de Acuaes, el Ayuntamiento fue informado de que el vertido se produjo durante las operaciones de conexión de colectores en la puesta en marcha de la fase 1 de la EDAR, y que los técnicos ya están trabajando para resolver la incidencia.

“La responsabilidad en este caso está en Acuaes y las competencias sobre este tema corresponden a Augas de Galicia”, subrayó la alcaldesa, que reiteró la plena disposición del Ayuntamiento compostelano a colaborar con ambas administraciones “para solucionar cuanto antes este vertido”.

Estado actual del río Sar a su paso por Bertamiráns Concello de Ames

Sanmartín anunció además que el próximo lunes, 20 de octubre, se celebrará una reunión de seguimiento de las obras, en la que participarán representantes de Acuaes, la Xunta de Galicia y el Concello de Santiago, y en la que se ha solicitado incluir el vertido al Sar como punto específico en el orden del día.

El Consistorio también ha pedido los informes técnicos sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas para reducir o eliminar el impacto ambiental. “Queremos conocer exactamente qué pasó y qué actuaciones se están llevando a cabo para garantizar que no vuelva a repetirse”, señaló Sanmartín.

Por último, la alcaldesa trasladó su solidaridad con los ayuntamientos y la población afectada y reafirmó el compromiso del gobierno local con la protección del río Sar y la resolución urgente del problema.