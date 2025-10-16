Mi cuenta

Santiago de Compostela

A USC acollerá un congreso sobre a protección social das mulleres maiores vítimas de violencia de xénero

A cita celebrarase os días 10 e 11 de novembro na Facultade de Dereito e analizará cuestións como as pensións, a violencia económica ou a discriminación interseccional

Redacción
16/10/2025 10:34
imagen archivo dos mujeres mayores
A Facultade de Dereito da USC será o escenario do encontro, que combinará formato presencial e en liña
Santi Alvite

A Universidade de Santiago será o lugar no que se desenvolva o congreso "Os retos da acción protectora da Seguridade Social das mulleres vítimas de violencia de xénero maiores de 65 anos", organizado no marco do Proxecto de investigación financiado a cargo das Axudas á investigación da USC para realizar proxectos que desenvolvan medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para 2025.

As pensións compensatorias e as non contributivas, os requisitos de acceso á pensión de viudedade nos supostos de violencia de xénero, a protección das mulleres traballadoras vítimas de violencia doméstica, a discriminación interseccional as mulleres maiores de 65 na acción protectora da Seguridade Social, a violencia económica ou as queixas recibidas polo Defensor del Pueblo serán algunhas das cuestións a tratar neste encontro que terá lugar os días 10 e 11 de novembro en formato híbrido: en liña e presencial na Sala de Xuntas da Facultade de Dereito.

Entre as persoas relatoras figuran profesoras de diversas áreas e departamentos da Facultade compostelá de Dereito así como colegas doutras universidades españolas como as  de Deusto, valencia ou La Rioja e portuguesas como a de Coimbra ou o Instituto Politécnico do Porto.

