A Praza de Abastos celebra 80 anos como corazón da alimentación de proximidade en Compostela
O Concello homenaxeará a persoas vendedoras veteranas e inaugurará unha exposición fotográfica sobre a historia do mercado
O Concello de Santiago pon en marcha unha campaña para promocionar a Praza de Abastos como centro de alimentación de proximidade, ao abeiro da celebración do 80 aniversario da inauguración do actual edificio do Mercado.
As actividades do programa “80 anos alimentando Compostela” comenzarán o venres ás 12.30 horas está prevista a inauguración, na Praza de Mazarelos, dunha exposición fotográfica sobre a Praza de Abastos. A mostra, comisariada por Ruth Varela, fai un repaso en imaxes pola historia do mercado, desde o anterior edificio que estivo en pé en 1935, ata 1975.
As fotografías foron recompiladas entre unha ducia de arquivos públicos e privados, non só de Santiago senón mesmo doutros países como Alemania e Francia. Así, cederon imaxes a Filmoteca de Galicia, o Consorcio, ou o Fondo Sánchez Estalote, entre otros. A exposición poderase visitar en Mazarelos ata o día 27, e posteriormente quedará instalada na Praza Roxa.
Esta e outras actividades foron presentadas polo concelleiro de Mercados, Xan Duro, acompañado pola xerenta da Praza de Abastos, Marta Rey, e por Ruth Varela, investigadora do CISPAC e coautora do informe sobre o Mercado realizado polo Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais
Vidas vinculadas ao Mercado
Tras a inauguración da exposición, a Praza de Abastos acollerá un acto no que vai participar a Banda Municipal de Música “repetindo o que aconteceu hai 80 anos, durante a inauguración do complexo de Vaquero Palacios”, e no que o Concello recoñecerá a traxectoria de tres persoas vendedoras da Praza: María del Carmen Vales Aldrey, de Peixes Maricarmen; Antonio José González Álvarez, da Chacinería Seco; e María del Carmen Rarís García, da terceira xeración de pementeiros da súa familia.
Tal e como explicou Xan Duro, “falamos de persoas que superan os 70 anos, e que levan practicamente toda a súa vida vinculadas ao Mercado". As tres persoas recibirán un alfinete conmemorativo, obra da artesá Chus Iglesias, de Acivro Xoias, no acto no que intervirán o neto do arquitecto Vaquero Palacios, Joaquín Vaquero Ibáñez; a xerenta da Praza, Marta Rey; o concelleiro de Mercados; e a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.