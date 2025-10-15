Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Una mujer resulta herida tras chocar contra un muro en el aparcamiento de la estación de tren de Santiago

El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles cuando la conductora se disponía a salir del estacionamiento

Agencias
15/10/2025 16:31
Accidente estación tren santiago
Resultó herida tras salirse de la vía con su vehículo
@salseo_usc

Una mujer resultó herida tras salirse de la vía con su vehículo y colisionar contra un muro en el aparcamiento de la estación de tren de Santiago. Según han detallado fuentes conocedoras del suceso, los hechos se produjeron en la mañana de este miércoles cuando la mujer iba a salir del estacionamiento.

Accidente estación tren santiago
Servicios de emergencia acudieron al aparcamiento de la estación tras el siniestro
@salseo_usc

Hasta el lugar se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Santiago y agentes de la Policía Local.

Te puede interesar

Manifestantes salen por las calles de Santiago de Compostela en una protesta a favor de Palestina

Cientos de personas se manifiestan en Santiago en solidaridad con Palestina
Agencias
Leche Río

Río de Galicia reescribe 'El cuento de la lechera' frente a los sesgos de género inconscientes
Redacción
La concejala Yolanda Otero, atendiendo a medios de comunicación

El PP de Santiago pide a Goretti Sanmartín que condene las palabras de Montse Prado contra la Nobel de la Paz
Redacción
Linkin Park, artistas confirmados para O Son do Camiño 2026

O Son do Camiño 2026 suma a Linkin Park a un cartel que apunta a batir récords
Eladio González Lois