Una mujer resulta herida tras chocar contra un muro en el aparcamiento de la estación de tren de Santiago

Resultó herida tras salirse de la vía con su vehículo @salseo_usc

Una mujer resultó herida tras salirse de la vía con su vehículo y colisionar contra un muro en el aparcamiento de la estación de tren de Santiago. Según han detallado fuentes conocedoras del suceso, los hechos se produjeron en la mañana de este miércoles cuando la mujer iba a salir del estacionamiento.

Servicios de emergencia acudieron al aparcamiento de la estación tras el siniestro @salseo_usc

Hasta el lugar se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Santiago y agentes de la Policía Local.