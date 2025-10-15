O Son do Camiño 2026 suma a Linkin Park a un cartel que apunta a batir récords

Linkin Park, artistas confirmados para O Son do Camiño 2026 Redacción

O Son Do Camiño vuelve a situarse en el centro del mapa musical español con el anuncio de su segundo gran cabeza de cartel para 2026: Linkin Park. La icónica banda estadounidense ofrecerá en O Monte do Gozo su único concierto en un festival español, en una cita que promete ser uno de los grandes hitos del próximo verano.

El anuncio llega apenas un día después de la confirmación de Katy Perry, consolidando así la posición del festival compostelano como referente indiscutible del panorama musical nacional e internacional.

Un regreso histórico y una cita exclusiva

El grupo californiano regresa a España tras el colosal éxito de sus dos conciertos en Madrid, cuyas 60.000 entradas se agotaron en apenas una hora, y lo hará en exclusiva dentro del circuito de festivales con una actuación que se prevé histórica.

Con más de 100 millones de discos vendidos, Linkin Park es la banda más vendedora del siglo XXI, y su impacto trasciende géneros y generaciones gracias a su inconfundible mezcla de rock alternativo, metal y electrónica, y al poder emocional de sus letras. Su presencia en el festival gallego representa un hito para los seguidores del rock y la música alternativa en España.

O Monte do Gozo, epicentro del verano musical

La edición 2026 de O Son Do Camiño se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio en el recinto de O Monte do Gozo, el escenario más emblemático de Galicia, con el impulso de la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo.

Desde su nacimiento en 2018, el festival ha agotado todas sus ediciones y ha atraído a cientos de miles de asistentes de todo el mundo, convirtiendo a Santiago de Compostela en una parada obligada del circuito internacional de grandes festivales.