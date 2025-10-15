O Concello de Santiago celebra o Día das Mulleres Rurais cun acto festivo na Gracia
A xornada, que busca recoñecer o papel esencial das mulleres do rural na sustentabilidade e na igualdade, incluirá un monólogo de humor de Leti da Taberna e a lectura dun manifesto
O feminismo e a loita pola igualdade de xénero non é unha cuestión única de zonas urbanas, senón que esta pelexa tamén está no mundo rural, cuxas mulleres representan a unha cuarta parte da poboación mundial. Desta forma, a loita pola igualdade nesta contorna é tamén un ingrediente fundamental para a loita contra a pobreza extrema, fame e acción climática posto que, segundo sinalan dende Nacións Unidas, "elas aseguran a metade do sustento alimenticio planetario e custodian o medio ambiente e biodiversidade".
Un recordo desta loita é o Día Internacional das Mulleres Rurais, que se celebra anualmente o 15 de outubro, data declarada como tal pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas en 2007, co obxectivo de fomentar a igualdade de oportunidades, sensibilización e información. Con este propósito, o Concello de Santiago organiza un acto festivo que terá lugar o sábado 18 de outubro ás 11.30 horas no Centro Sociocultural da Gracia.
O encontro será inaugurado pola concelleira de Relacións Veciñais, Pilar Lueiro, e clausurado pola alcaldesa, Goretti Sanmartín. Tras a apertura oficial, os asistentes poderán desfrutar dun monólogo de humor de Leti da Taberna, humorista e creadora de contido dixital que vive no rural compostelán. A continuación, darase lectura a un manifesto.