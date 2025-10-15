Mi cuenta

Santiago de Compostela

El PP de Santiago pide a Goretti Sanmartín que condene las palabras de Montse Prado contra la Nobel de la Paz

La concejala popular Olaya Otero considera que llamar “fascista” a María Corina Machado supone “una gravísima falta de respeto hacia una mujer que lucha por la libertad y la democracia en su país”

Redacción
15/10/2025 13:03
La concejala Yolanda Otero, atendiendo a medios de comunicación
La concejala Yolanda Otero, atendiendo a medios de comunicación
PP de Santiago

El Partido Popular de Santiago ha reclamado este miércoles a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que condene las declaraciones de la diputada del BNG, Montse Prado, quien calificó de “fascista” a la nueva premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Prado tildó de "fascista" a María Corina Machado
Prado tildó de "fascista" a María Corina Machado
BNG

La concejala Olaya Otero aseguró que, desde el PP compostelano, “condenamos rotundamente este tipo de comportamientos, impropios de alguien que forma parte de una institución que debe ser ejemplo de respeto y convivencia democrática”.

“Una falta de respeto hacia una mujer que arriesga su seguridad”

Otero subrayó que las declaraciones de Prado “suponen una gravísima falta de respeto hacia una mujer que lucha de manera incansable por la libertad y la democracia real en su país, y que pone en riesgo su propia seguridad para defender la libertad de expresión de las venezolanas y venezolanos”.

En ese sentido, la edil popular se preguntó “si a los nacionalistas no les parecen motivos suficientes para que Machado sea reconocida con un galardón de esta categoría” y quiso saber “cuál es la opinión del BNG de Santiago”. “También la vecindad debería conocer —añadió— si a Goretti Sanmartín le parece normal el comportamiento de su compañera en el Parlamento”.

“Nos disgusta, aunque no nos sorprende —añadió Otero—, ya que no es la primera vez que el BNG recurre a descalificaciones y faltas de respeto cuando algo no es de su agrado”.

Por último, la concejala se preguntó si “la alcaldesa de una ciudad que es símbolo de los valores universales y de los derechos humanos estará a la altura de su cargo y condenará este tipo de faltas de respeto, o si, como viene siendo habitual, optará por guardar silencio ante el sectarismo y la intolerancia de su formación”.

