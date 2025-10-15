Mi cuenta

Santiago de Compostela

Detenido en O Milladoiro un hombre acusado de cinco robos con fuerza y tres estafas

El arrestado, de 36 años, forzaba taquillas de un gimnasio para sustraer dinero, móviles y tarjetas bancarias, con las que realizaba compras en distintos establecimientos

Eladio Lois
15/10/2025 11:35
20240214 143937
Policía Local de Ames

La Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro ha detenido a un varón de 36 años como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza y tres delitos de estafa, cometidos en un gimnasio de la localidad durante el pasado mes de agosto.

Las investigaciones comenzaron después de que varios usuarios del centro deportivo denunciasen que sus taquillas habían sido forzadas mientras practicaban ejercicio. Los afectados indicaron además que, tras los robos, sus tarjetas bancarias fueron utilizadas para realizar pagos en distintos comercios de la zona.

Robos durante el horario de actividad del gimnasio

Según informó la Guardia Civil, el detenido accedía al complejo deportivo durante el horario de apertura, donde forzaba los cierres de las taquillas para apoderarse de objetos personales como dinero, teléfonos móviles, documentación y tarjetas. Posteriormente, empleaba las tarjetas sustraídas para efectuar compras fraudulentas.

Tras varias semanas de investigación, los agentes consiguieron identificar y localizar al sospechoso, que resultó ser conocido por las fuerzas de seguridad por hechos similares cometidos con anterioridad. Finalmente, fue arrestado como presunto autor de los ocho delitos.

La investigación fue desarrollada por efectivos de la Guardia Civil de O Milladoiro, pertenecientes a la Comandancia de A Coruña.

