Cruce de reproches en Santiago por la situación de las personas sin techo en la Praza de Cervantes

Vecinos de la zona han hecho públicos los problemas de convivencia con algunas de las personas sin techo en el área de la Praza de Cervantes, denunciando comportamientos incívicos Eladio Lois

El debate sobre el sinhogarismo en Santiago se ha intensificado este miércoles tras una rueda de prensa del grupo municipal del Partido Popular, en la que sus concejales Yolanda Otero y José Ramón de la Fuente denunciaron la “lamentable situación” que, a su juicio, se vive en la Praza de Cervantes, donde aseguran que los problemas de convivencia y vulnerabilidad han aumentado en los dos últimos años.

La concejala Yolanda Otero, atendiendo a medios de comunicación PP de Santiago

Otero afirmó que “la Praza de Cervantes está siendo testigo de una situación alarmante de vulnerabilidad, preocupación vecinal y de una actuación del gobierno de BNG y Compostela Aberta deficitaria, que evidencia unos servicios y recursos municipales insuficientes”.

La edil insistió en que el sinhogarismo en la ciudad “va a más” y reclamó una “intervención municipal urgente” que no puede esperar a la apertura del Centro de atención integral a personas sin hogar de Belvís, del que “a día de hoy se desconoce cuándo entrará en funcionamiento”.

Piden más medios y vigilancia en el casco histórico

Por su parte, De la Fuente acusó al gobierno local de “negar los problemas de inseguridad y convivencia”, al tiempo que reclamó reforzar la presencia policial y la videovigilancia en el casco histórico, mejorar la iluminación y aumentar los efectivos de seguridad.

“El gobierno nacionalista siempre responde con las mismas excusas: que no existe el problema o que no tiene solución, pero la realidad es que las dificultades van en aumento”, sostuvo el concejal popular, que aseguró que la situación en Cervantes “no puede seguir soportando la pasividad del Concello”.

El gobierno local acusa al PP de “bordear la ley de protección de datos”

Horas después, el gobierno municipal respondió con dureza. En un comunicado, la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, expresó el “más firme rechazo” a la actitud del PP, al que acusó de “traspasar todos los límites” y “atentar contra los derechos individuales de una persona vulnerable para hacer oposición”.

Rozas lamentó la “falta de escrúpulos” de los populares, recordando que el viceportavoz del grupo municipal fue informado recientemente “de todas las actuaciones realizadas por los servicios sociales municipales”, desde la atención en calle hasta el alojamiento en pensiones y viviendas de titularidad pública, así como de las intervenciones coordinadas con el ámbito judicial y sanitario.

“El PP sabe perfectamente que el Concello no puede ofrecer detalles por la Ley de Protección de Datos, una norma que parecen querer bordear sin pudor”, añadió Rozas, que advirtió de que “el discurso del PP se aproxima al de la extrema derecha, vinculando sinhogarismo y delincuencia”, algo que, según la concejala, “favorece el aumento de delitos de aporofobia, que crecieron un 33% en 2024”.