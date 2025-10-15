Condenado a 11 años de prisión por abusos sexuales continuados a una menor en Santiago

Juzgados de Santiago de Compostela EP

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de 11 años y 5 meses de cárcel impuesta a un hombre por violar a la hija de su pareja cuando la niña tenía entre 8 y 9 años en el partido judicial de Santiago de Compostela, ratificando así la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña

La sentencia, fechada el 8 de octubre de 2025, desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado, que pedía la absolución o una rebaja de la pena. La Sala mantiene además las medidas accesorias impuestas: inhabilitación especial para trabajos o actividades con contacto directo con menores durante 14 años y 5 meses, prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima durante 21 años y 5 meses y libertad vigilada de cinco años tras cumplir la pena.

El condenado deberá también indemnizar a la víctima con 35.000 euros, más los intereses legales correspondientes.

Prueba lícita e incriminatoria

En la resolución, el TSXG asegura que existe “prueba lícita e incriminatoria” que fue “analizada racionalmente” por la Audiencia, y que demuestra sin dudas la participación del acusado.

Los jueces destacan que los argumentos del recurso no se basan en hechos probados ni en los informes psicológicos practicados durante la investigación, sino en meras hipótesis sin respaldo técnico o científico.

Un testimonio coherente y respaldado por expertos

El tribunal también respalda la valoración que la Audiencia hizo del testimonio de la víctima, al que describe como “coherente, persistente y creíble”. Según la sentencia, ese relato está apoyado tanto por las pruebas físicas como por los informes psicológicos, que reflejan las consecuencias del abuso.

De esta forma, el TSXG avala el trabajo de la Audiencia Provincial de A Coruña y mantiene tanto la pena de prisión como las medidas de protección impuestas a favor de la víctima.