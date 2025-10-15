Cientos de personas se manifiestan en Santiago en solidaridad con Palestina

Manifestantes salen por las calles de Santiago de Compostela en una protesta a favor de Palestina Nicolás Satriano

Ciudadanos de Santiago e incluso extranjeros se han sumado a la manifestación a favor de Palestina convocada por el Sindicato de Estudiantes que ha recorrido calles de la capital gallega este miércoles, cuando también se ha impulsado una huelga general "contra el genocidio".

Bajo el lema "pararlo todo para parar el genocidio", centenares de personas han participado en la marcha que ha salido en torno a las 12.00 horas desde la Alameda compostelana y ha seguido por calles de la capital hasta la Praza das Praterías, donde se ha hecho una concentración en solidaridad con el pueblo palestino.

Antes de iniciarse la marcha, la alumna de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y representante del Sindicato de Estudiantes Amal Hussein, de 19 años, ha celebrado la presencia de la multitud en la Alameda. Al mismo tiempo, ha reforzado que será el pueblo el que tiene que parar los ataques en Gaza porque el Gobierno "no lo está haciendo".

Respecto al acuerdo de paz anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y firmado por otros líderes mundiales, la joven ha incidido en que la propuesta le parece "una farsa". "Ya se hicieron muchos acuerdos y (Benjamin) Netanyahu se los saltaba todos", ha criticado la estudiante.

Durante la marcha, los asistentes clamaron contra "el genocidio" coreando cánticos como 'Netanyahu asesino'; 'Israel asesina, Europa patrocina'; 'O sionismo é terrorismo'; 'Galiza con Palestina'; o 'Palestina vencerá, desde el río hasta el mar'.

Peregrinos se unen a los estudiantes

Sin hablar castellano y aún con la mochila puesta, la peregrina polaca Alicia Szewcyk se ha sumado a la marcha estudiantil tan solo 20 minutos después de su llegada a la capital gallega. "No me importa el alboroto, esto es más importante. Y me estoy preguntando incluso: ¿por qué no todos los peregrinos se unen a la protesta?", ha enfatizado la turista.

La peregrina ha afirmado que lo último que supo de Gaza fue la declaración de tregua y que "no se estaba matando personas como antes", pero que aún así, "las muertes continuaban". "Y las personas no tienen para dónde volver porque está todo destruido", ha lamentado Szewcyk.

El profesorado también marcha

A la marcha también se han unido profesores. Uxía Fernández Regueira, profesora de la USC, ha incidido en que los docentes deben estar comprometidos con la supervisión de la "ruptura de proyectos compartidos con instituciones sionistas".

Esta profesora también ha reprochado a la universidad por "sostener el genocidio" al hacer uso de dichas tecnologías. "Las muertes que están sucediendo son también nuestra responsabilidad por ser partícipes del uso de esas tecnologías", ha concluido.