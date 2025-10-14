Mi cuenta

Vertidos en el Sar | La Xunta vincula la contaminación al arranque de la nueva depuradora de Santiago y exige una solución “cuanto antes”

El Concello apunta a “problemas na posta en servizo da primeira fase da EDAR” y asegura que Acuaes prevé que “esta semana se normalicen os procesos”

Eladio Lois
Eladio Lois
14/10/2025 14:29
EDAR de A Silvouta
EDAR de A Silvouta
Redacción

Los vertidos detectados en el río Sar, que han afectado a los municipios de Ames, Brión y Rois, proceden de la puesta en marcha de la nueva depuradora de A Silvouta, en Santiago de Compostela, según los técnicos de Augas de Galicia.

El organismo autonómico explica que los vertidos contaminantes se produjeron durante la fase de arranque de la EDAR, que todavía no cuenta con el tratamiento completo necesario para operar con normalidad. Los técnicos del Programa de Control de Vertidos (PCV) constataron en una primera inspección que el efluente presentaba un aspecto turbio, marrón y con olor a aguas fecales, lo que confirmaría su impacto en el dominio público hidráulico.

Estado actual de las aguas del río Sar
Estado actual de las aguas del río Sar
Concello de Ames

Exigencia de la Xunta al Concello

La Consellería de Medio Ambiente señala que, pese a los requerimientos iniciales, la situación no había mejorado en sucesivas inspecciones. Por ello, instó formalmente al Concello de Santiago, propietario de la infraestructura, a “solucionar cuanto antes los problemas” y a implementar “actuaciones de mejora” en el tratamiento de las aguas residuales.

Imagen de archivo del paseo fluvial de Bertamiráns

Detectan un vertido de origen desconocido en el Sar a su paso por Ames

Más información

Además, Augas de Galicia realizará un seguimiento telefónico diario del funcionamiento de la planta y nuevas inspecciones cada vez que se registren cambios en el tratamiento o en la afección al cauce, incluyendo tomas de muestras y análisis que serán remitidos al área de vertidos para su tramitación administrativa.

La versión del Concello de Santiago

Por su parte, el Concello de Santiago ha aclarado que la sociedad estatal Acuaes (Aguas de las Cuencas de España), responsable de la ejecución de la nueva EDAR, informó de “problemas na posta en servizo da primeira fase da depuradora”.

En la misma comunicación, Acuaes indicó que “agarda que esta semana se normalicen os procesos” y “lembra a situación provisional das instalacións”, según trasladó el propio Concello. De este modo, el gobierno local enmarca las incidencias dentro de la fase inicial de ajuste técnico del sistema.

Reacciones en los municipios afectados

Desde el Concello de Ames, cuyo alcalde es Blas García, se ha manifestado la preocupación por las afecciones al Sar, que discurre también por su término municipal. El gobierno local ha mantenido contactos con la Guardia Civil y la Policía Autonómica, y estudia presentar una denuncia ante el Seprona.

El vertido ha provocado la muerte de parte de la fauna local
El vertido ha provocado la muerte de parte de la fauna local
Concello de Ames

Asimismo, Ames ha solicitado a Augas de Galicia los informes y resultados analíticos sobre los vertidos, con el objetivo de disponer de información oficial sobre el alcance de la contaminación y las medidas adoptadas.

