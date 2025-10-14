Mi cuenta

Santiago de Compostela

Santiago súmase á loita contra a trata de persoas coa campaña "Toma nota: se calas, tamén tratas"

A praza do Toural acollerá o 18 de outubro unha carpa informativa e o Auditorio de Galicia ofrecerá a obra "Atrapadas", que denuncia a explotación sufrida por mulleres refuxiadas

Adriana Quesada
Adriana Quesada
14/10/2025 10:10
imagen archivo mujer caja
A campaña chama á cidadanía compostelá a implicarse na loita contra a trata de persoas

Cada 18 de outubro ten lugar o Día Europeo contra a Trata de Seres Humanos que, este ano, ten o lema "Toma nota: se calas, tamén tratas". Recordando que en Europa, a trata de seres humanos é un dos negocios ilícitos máis lucrativos que se abastece de mulleres, homes, nenas e nenos que se converten en mercancía: obxectos explotados e comerciados. 

Baixo a premisa de que a voz libera, dende o Concello de Santiago instalará unha carpa informativa na praza do Toural o vindeiro sábado, 18 de outubro. Estará aberta de 11.00 a 18.00 horas e alí poderanse recoller diferentes materiais informativos. 

O programa da campaña inclúe tamén a representación da obra de teatro "Atrapadas", de Maquinarias Teatro. Poderá verse o venres 17 de outubro ás 19.00 h na Sala Mozart do Auditorio de Galicia con entrada de balde ata completar capacidade. 

O espectáculo, dirixido e protagonizado por Eugenia Sanmartín e Helga Méndez, conta o periplo de varias mulleres sirias refuxiadas no porto do Pireo en Grecia. As dúas actrices poñen corpo e voz ás testemuñas reais destas mulleres que nos falan da súa fuxida da guerra, da fame, das violacións, as condicións sanitarias, a separación das súas familias...

cartel campaña contra la trata de personas santiago 2025
Detalle do cartaz da campaña contra a trata de persoas
Concello de Santiago

Relación coa violencia de xénero

Das 10.793 vítimas de trata detectadas en Europa no 2023, o 63% eran mulleres ou nenas, mantendo unha tendencia constante. En canto ao Estado Español, segundo datos do Ministerio do Interior, no 2024 rexistrouse un aumento do 22% das vítimas de trata con respecto ao ano anterior. 

No que se refire a vítimas de trata de explotación sexual, identificáronse 632 casos, sendo o 98% mulleres. Ademais, a trata por matrimonios forzados chegou á súa incidencia máis alta con 8 vítimas, todas mulleres, 6 delas menores de idade.

Estas cifras revelan a magnitude do fenómeno e a súa clara dimensión e relación coa violencia de xénero. A trata de seres humanos segue a ser unha realidade oculta, pero cada vez máis visible grazas á denuncia e á colaboración cidadá.

