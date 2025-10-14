Santiago convértese en fiestra a Palestina coa Semana de Cine Euroárabe Amal 2025
A Semana de Cine Euroárabe Amal centrará a súa nova edición en Palestina, cun programa que reivindica o audiovisual como ferramenta contra a indiferenza
A Semana de Cine Euroárabe Amal 2025 inaugurarase o luns 20 co documental "This is Gaza" do director Tom Besley, no que combina a mirada xornalística coa experiencia vital de Yousef Hammash, xornalista do equipo de Channel 4 News, quen conta a súa historia desde Gaza por primeira vez ante a cámara.
Desta forma dase inicio a cinco días, do 20 ao 24 de outubro no Teatro Principal de Santiago, a un festival que "máis ca nunca, ten a obriga de ser unha pantalla que se rebela contra a inxustiza, a vergoña e a barbarie", segundo sinala Ghaleb Jaber Martínez, director da Semana de Cine Euroárabe Amal.
Para esta edición, segundo sinalou Jaber Martínez, a mirada céntrase en Palestina, facendo referencia ao conflito actual no territorio, e mesmo á propia historia da familia Jaber que fuxiu de Yafa a Nablus, a onde foron expulsados ata partir a terras xordanas. “Desde o Grupo Araguaney entendemos a cultura como unha das principais riquezas que podemos deixar á cidadanía. Facer Amal é unha cuestión de principios. O mundo pódese destruír pola indiferenza. O audiovisual é unha arma para humanizar diferentes culturas. É fundamental ver cine e consumir cultura para conseguir un mundo mellor”.
O lema deste 2025 é "Todas somos Palestina. Unha ollada a través do cine", poñendo énfase en aclarar a crúa realidade da poboación palestina nestes últimos dous anos, marcada non só pola destrución do seu territorio, senón tamén pola “fame deliberada” utilizado como arma de guerra polo exército israelí a modo de método cruel e planificado de exterminio
Catro documentais e unha ficción
Amosaranse cinco cintas, catro documentais e unha largometraxe de ficción, que poderán verse nun pase único por día de luns a venres. A xornada inaugural do luns será ás 20.00 horas, con entrada de balde para a proxección do documental “This is Gaza”, cita á que asistirá o documentalista Yousef Hammash, protagonista do documental, e a xornalista Olga Rodríguez.
O martes proxectarase o documental “Janin, Jenin”, ás 21.00 horas, sesión á que asistirá o actor palestino Saleh Bakri. O mércores amosarase a ficción “The time that remains”, ás 21.00 horas, que contará tamén coa asistencia de Saleh Bakri. Por outra banda, o xoves terá lugar a visualización do documental “Notes on displacement”,tamén á mesma hora, onde participará o presidente de honra da Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Ghaleb Jaber Ibrahim.
Finalmente, o venres pecharase o festival co documental “The encampments”, ás 21.00 horas, cita á que asistirá o director do Festival Amal e presidente da Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Ghaleb Jaber Martínez.
As entradas de martes a venres terán un custo de tres euros (+ gastos de xestión) e estarán á venta en Ataquilla.com. Tamén as entradas restantes poderanse adquirir no despacho de billetes do Teatro Principal, unha hora antes de cada proxección.