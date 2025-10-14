Santiago celebra la unión entre Chiruca y 20xvinte en un evento que rinde homenaje a los peregrinos

Foto de familia de representantes de 20xvinte, Chiruca y demás invitados Eladio Lois

El histórico café Casino de Santiago de Compostela se llenó la pasada semana de rostros conocidos del ámbito cultural, institucional y empresarial para celebrar una colaboración muy especial: la unión entre la marca de calzado Chiruca y las guías 20xvinte, que ya se sitúan como todo un referente de la comunicación y la divulgación sobre el Camino de Santiago.

El acto, conducido por el periodista Álvaro Veiga, sirvió de marco para la presentación oficial de 'Tu cuaderno del Camino de Santiago', una novedosa publicación concebida como compañero inseparable de los peregrinos antes, durante y después de su ruta.

Álvaro Veiga fue el conductor del evento Eladio Lois

Un proyecto nacido del encuentro entre tradición y experiencia

El cuaderno, editado por 20xvinte por encargo de Chiruca, busca convertirse en una herramienta práctica y sentimental para quienes emprenden el Camino. En sus páginas, los peregrinos pueden anotar sus vivencias, registrar etapas, plasmar sensaciones o coleccionar los sellos más emblemáticos de la ruta.

La iniciativa, de la que se distribuirán 20.000 ejemplares gratuitos en albergues y oficinas del peregrino, refuerza el vínculo histórico de Chiruca con el Camino de Santiago, tras años elaborando guías de las principales rutas jacobeas —entre ellas el Camino Francés, la Vía de la Plata o el Primitivo—.

Durante la presentación, la responsable de las guías, Moni Castromil, se mostró visiblemente emocionada y agradeció “la confianza que Chiruca ha depositado en el proyecto” para sacar adelante una colaboración “tan ilusionante”.

La directora de las guías 20xvinte, Moni Castromil, durante su intervención Eladio Lois

Compostela, epicentro del espíritu peregrino

El ambiente del Café Casino reflejó el espíritu que da sentido al propio Camino: encuentro, comunidad y memoria compartida. Desde creadores de contenido online hasta representantes institucionales, todos los presentes coincidieron en destacar el valor de iniciativas que fortalecen la identidad jacobea desde la innovación y la colaboración cultural.

Con este nuevo proyecto editorial, Chiruca y 20xvinte no solo celebran la experiencia del peregrino, sino que convierten a Santiago en el punto de partida simbólico de un cuaderno que aspira a acompañar miles de caminos personales.