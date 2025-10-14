Mi cuenta

Santiago de Compostela

Policías Nacional y Guardia Civil se unen en el movimiento 'Juntospolgc' para exigir igualdad y jubilación digna

La iniciativa nacida en Compostela ya agrupa a más de 10.000 agentes y prepara movilizaciones masivas para reclamar el reconocimiento de la profesión de riesgo y la equiparación salarial

Eladio Lois
Eladio Lois
14/10/2025 13:52
Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional en una foto de archivo
Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional en una foto de archivo
Redacción

El movimiento 'Juntospolgc', nacido en Santiago de Compostela, anuncia su objetivo de unir a Policías Nacionales y Guardias Civiles de toda España en la defensa de sus derechos laborales y retributivos. Según explica su directiva, se trata de una iniciativa que surge del hartazgo generalizado entre los agentes, que denuncian ser tratados como “policías de segunda” en comparación con los cuerpos Autonómicos y Locales.

El logo de la agrupación
El logo de la agrupación
Cedida

En la actualidad, subrayan desde 'Juntospolgc', los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil perciben hasta 1.000 euros menos al mes que algunos de sus homólogos autonómicos y locales. Además, no cuentan con el reconocimiento de profesión de riesgo, lo que impide su jubilación a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo, a diferencia de otros cuerpos policiales.

Esta situación es totalmente injusta e incomprensible”, sostienen desde la organización, que ya cuenta con más de 10.000 afiliados y suma alrededor de 500 nuevos miembros cada día. El movimiento destaca que su crecimiento es “exponencial”, fruto del descontento y del deseo de “unirse en hermandad para luchar por unas reivindicaciones justas e históricas”.

Movilizaciones y servicios jurídicos en marcha

La directiva prepara ya una serie de movilizaciones masivas en todo el país para los próximos meses. El movimiento también ha puesto en marcha sus servicios jurídicos propios, con el fin de dar respaldo legal a las acciones que emprendan los agentes y a las reclamaciones individuales que puedan derivarse.

Desde la organización, aseguran que su propósito no es otro que lograr una igualdad real entre todos los cuerpos policiales, tanto en salario como en condiciones laborales, y que su lucha continuará “hasta conseguir el reconocimiento que merecen los servidores públicos que velan por la seguridad de todos los ciudadanos”.

