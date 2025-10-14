Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Laboratorio Ecosocial do Barbanza presenta en Casa RIA os resultados de seis anos de investigación e acción territorial

A exposición, aberta desde este xoves, recolle os avances dun proxecto pioneiro en xestión sostible do territorio financiado pola Unión Europea

Eladio Lois
Eladio Lois
14/10/2025 12:21
Casa RIA, en Santiago de Compostela
Casa RIA, en Santiago de Compostela
Cedida

O Laboratorio Ecosocial do Barbanza presentará esta semana en Casa RIA, en Santiago de Compostela, os resultados de seis anos de traballo en prol da xestión sostible e cooperativa do territorio. A mostra, que se inaugura este xoves 16 de outubro ás 18.00 horas, recolle a traxectoria dun proxecto pioneiro de investigación-acción e planificación territorial que, desde o 2024, conta co apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.

A exposición amosará o potencial das comunidades de montes veciñais do Barbanza para inspirar modelos de xestión sustentable, poñendo en valor a cooperación entre entidades locais, universidades e administracións públicas. Durante a inauguración, aberta ao público ata completar aforo, realizarase unha breve presentación acompañada dun vídeo explicativo do proxecto.

Un modelo de cooperación local para transformar o territorio

Creado en 2020 pola Fundación RIA, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela —a través do CISPAC e dos grupos de investigación Histagra e Uxafores—, o Laboratorio Ecosocial do Barbanza consolidouse como un referente na loita contra o abandono agrario, na prevención de incendios e na promoción do emprego verde.

O proxecto, recoñecido polo MITECO como unha das 39 iniciativas exemplares do PRTR entre máis de 1.000 candidaturas, combina investigación, planificación e acción práctica para fortalecer o vínculo entre coñecemento científico e experiencia comunitaria. A súa metodoloxía participativa e integral —ambiental, social e económica— busca repensar o desenvolvemento rural galego desde a base local, converténdose nun modelo replicable para outras zonas de Galicia e de Europa.

Exposición e actividades abertas ao público

Baixo o título “Laboratorio Ecosocial do Barbanza. Un laboratorio vivo para a xestión multifuncional e a custodia colectiva do territorio”, a exposición ofrecerá un percorrido polas principais fases e aprendizaxes do proxecto a través de paneis, mapas, imaxes e materiais audiovisuais. Poderá visitarse de luns a sábado, de 10.00 a 17.00 horas, ata o 24 de xaneiro de 2026.

A programación complétase cun ciclo de conversas e obradoiros que se celebrarán tanto en Casa RIA como nas comunidades do Barbanza, con temáticas que van desde a xestión comunitaria do territorio (23 de outubro) ata a formación no medio rural (15 de xaneiro). Tamén se abordarán o uso da madeira de proximidade na construción, a gandería rexenerativa e o papel das comunidades na transición enerxética.

