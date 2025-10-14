Más de un centenar de profesionales participarán en las IV Jornadas de Optometría en Santiago

Eshter Amaro Quireza, presidenta del COOG Cedida

El Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia celebrará los días 25 y 26 de octubre las IV Jornadas de Optometría en el hotel Oca Puerta del Camino de Santiago de Compostela, con la participación prevista de cerca de 200 ópticos-optometristas. El encuentro, enmarcado en las actividades del Día Mundial de la Visión, reunirá a catorce conferenciantes de prestigio nacional e internacional que abordarán temas como las lentes de contacto, el Síndrome Visual Informático, la Baja Visión o la relación entre visión y rendimiento deportivo.

Formación y actualización profesional

La presidenta del Colexio, Esther Amaro Quireza, destacó que retomar la organización del congreso “ha sido un reto tras seis años de pausa por la pandemia”, subrayando que el objetivo principal es fomentar la formación continua entre colegiados y estudiantes gallegos.

“Somos una profesión en constante evolución y, cuanto más formados estemos, mejor atención optométrica podremos ofrecer a nuestros pacientes, siempre con el objetivo de mejorar su salud visual y bienestar”, señaló Amaro.

Las jornadas están abiertas tanto a profesionales colegiados como a estudiantes de Óptica y Optometría de toda España, e incluirán por primera vez la posibilidad de asistencia de profesionales de otros ámbitos sanitarios.

Un programa con tres grandes bloques

El congreso contará con la participación de ponentes de referencia como Eva Yebra-Pimentel, María Jesús Giráldez, Lluis Bielsa, Maricruz Sánchez, Adoración Callejo, Adrián Pérez Baladrón, Begoña Gacimartín, Javier Valiente, Jonny di Pierdomenico, Madalena Lira, Raúl Martín, Joan Pérez, Helena Blach y Daniel Velasco.

Las conferencias se estructurarán en tres bloques temáticos: Lentes de contacto, Baja Visión y Visión deportiva. Entre los temas que se abordarán destacan el uso de prismas en disfunciones binoculares no estrábicas, la oculomotricidad en pacientes pediátricos con dificultad lectora, la rehabilitación visual en Baja Visión, la sequedad ocular, la miopía, la relación entre visión y deporte y la gestión de establecimientos sanitarios de óptica.

Espacio para el intercambio y la innovación

El Colexio busca que las jornadas se consoliden como un punto de encuentro, debate y divulgación científica sobre los avances más recientes en la práctica optométrica.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 19 de octubre en la web oficial del evento: https://jornadaoptometria.opticosoptometristasdegalicia.org.