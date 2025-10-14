Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Los polos de excelencia y la competitividad empresarial centran el nuevo foro del Club Financiero de Santiago

El encuentro se celebrará el 29 de octubre en la sede del CFS y reunirá a destacadas figuras del ámbito académico, sanitario y empresarial gallego

Redacción
14/10/2025 19:43
Roberto Pereira, presidente del Club Financiero de Santiago
Roberto Pereira, presidente del Club Financiero de Santiago

El Club Financiero de Santiago (CFS) celebrará el próximo 29 de octubre un nuevo foro centrado en los polos de excelencia y el PIB en Galicia, una cita que reunirá a reconocidas voces del ámbito académico, investigador y empresarial en la sede compostelana de la entidad. El encuentro forma parte del programa de actividades impulsado por el CFS con motivo de su decimoquinto aniversario.

Una mirada a la formación y la investigación en Galicia

El presidente del CFS, Roberto Pereira, explica que estos foros “ponen encima de la mesa cuestiones de interés para el mundo empresarial y la sociedad porque queremos ser una voz clara y contundente sobre las necesidades que tenemos y aquellos aspectos en los que se puede y debe mejorar”.

La primera mesa redonda, que comenzará a las 10.15 horas, abordará la calidad de la formación y la investigación en Galicia. En ella participarán José Carreira, decano de la Facultad de Medicina de la USC; Miguel Abelleira, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UDC; José Fariña, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UVigo; José Ramón G. Juanatey, jefe de Cardiología del CHUS e investigador del IDIS; y Antonio G. Caamaño, conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia. El debate estará moderado por el periodista Juan Capeáns, de La Voz de Galicia.

A las 12.15 horas tendrá lugar la segunda mesa, centrada en el PIB y la competitividad en Galicia. Intervendrán Javier Mayoral, director de M&A e Integraciones de Congalsa; Gerardo G. Alvela, director general de Itelsis; Óscar Rodríguez, administrador solidario de Espina & Delfín; Olalla Cuiña, presidenta de Inasus; y María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia. La sesión será moderada por Martín García, subdirector de El Correo Gallego.

Inscripción previa y aforo limitado

El acceso al foro será gratuito pero con aforo limitado, por lo que será necesario inscribirse previamente enviando un correo a info@clubfinancierodesantiago.com.

