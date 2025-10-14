La Xunta insta de nuevo al Concello de Santiago a ceder gratuitamente los terrenos para vivienda protegida

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Allegue, en una foto de archivo Xunta

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Allegue, ha reclamado una vez más a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que ceda gratuitamente las parcelas municipales destinadas a la construcción de vivienda de promoción pública, tal y como han hecho otros ayuntamientos gallegos.

Según explica la Xunta en un comunicado, la conselleira respondió esta misma tarde a la carta enviada por la regidora compostelana, en la que el Concello manifestaba su disposición a transferir a la Administración autonómica las parcelas que quedaron vacantes tras el concurso público convocado para su venta. Sin embargo, la Xunta expresa su “sorpresa” ante el hecho de que dicha cesión esté condicionada, incluyendo una contraprestación a cambio del suelo.

El Gobierno gallego recuerda que todos los municipios que colaboran con la Xunta en este tipo de actuaciones lo han hecho de forma gratuita, sin exigir compensaciones ni contraprestaciones. Entre ellos, cita los casos de A Coruña, Pontevedra, Ames, A Estrada, Lalín, Teo, Vilagarcía de Arousa, Carballo, San Cibrao das Viñas y Narón, que ya han cedido terrenos para viviendas de promoción pública.

“Son los ciudadanos de Santiago los que se verían beneficiados, así que le pedimos que recapacite”, señala el departamento autonómico, que recuerda además que otros concellos como Arteixo, Bueu, Sanxenxo o Baiona también están tramitando cesiones sin condiciones, dentro del mismo programa de impulso a la vivienda protegida.

Un año y medio sin avances

Desde la Xunta subrayan que han pasado más de dieciocho meses desde que se solicitó al Concello de Santiago la cesión de suelo para la construcción de viviendas públicas, sin que hasta el momento se haya formalizado la entrega de ninguna parcela.

Por ello, el Ejecutivo autonómico insta a la alcaldesa a modificar su postura y a que el Concello ceda los terrenos “en el menor plazo posible y sin más condiciones que destinar el suelo a la promoción pública”, como ya han hecho el resto de ayuntamientos en los que incluso ya se han licitado los contratos para la redacción de los proyectos.