La Cámara de Comercio de Santiago lleva a Bruselas la demanda de una "Macrorregión Atlántica"

La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela ha reclamado a instituciones europeas, durante un foro en Bruselas, la creación de una "nueva macrorregión" en Europa y ha insistido en la necesidad de que se "suprima" el peaje de la AP-9.

Las demandas han sido presentadas en el ámbito del foro de la alianza de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico (Archam), en el que se discuten las acciones para avanzar con la creación de una "Macrorregión Atlántica".

La primera jornada se llevó a cabo este lunes, en la delegación de la Presidencia de la Comisión del Arco Atlántico, cuando se reunieron representantes de las cámaras de Portugal, España y Francia que forman parte de la iniciativa.

Al final de esta comparecencia, se han presentado las conclusiones y acuerdos adoptados para el desarrollo de los proyectos de Archam, que incluyen la necesidad de la creación de la macrorregión.

En la segunda jornada del encuentro, hoy martes, en la sede del Parlamento Europeo, los representantes de las Cámaras han compartido una "visión integrada" del desarrollo del Arco Atlántico" como un camino hacia la macrorregión.