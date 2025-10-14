Katy Perry, primer gran nombre de O Son do Camiño 2026

Katy Perry, en una foto de archivo Cedida

El festival O Son Do Camiño ha desvelado este martes el primer gran nombre de su cartel para 2026: Katy Perry, una de las mayores estrellas del pop mundial, actuará en O Monte do Gozo dentro de su esperadísima gira europea. Con esta confirmación, el evento compostelano arranca su próxima edición con un anuncio de alcance internacional que promete marcar un nuevo hito en la historia del festival.

La cita, organizada por Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, celebrará su regreso los días 18, 19 y 20 de junio de 2026, con el apoyo de la Xunta de Galicia a través del programa Concertos do Xacobeo.

Una gira internacional y un regreso por todo lo alto

Katy Perry, icono global y una de las artistas femeninas más influyentes del siglo XXI, visitará Santiago de Compostela con un espectáculo que promete una producción de primer nivel y un repertorio repleto de himnos generacionales. Su paso por Galicia formará parte de una gira europea considerada ya una de las más esperadas del próximo año.

Con esta primera confirmación, O Son Do Camiño consolida su posición como uno de los grandes festivales musicales de Europa, conocido por reunir cada año a artistas de talla internacional y atraer a miles de asistentes de todo el mundo. Desde su debut en 2018, el evento ha agotado todas sus ediciones, convirtiendo a Galicia en una parada obligada dentro del circuito global de festivales.

Abonos a la venta este viernes

Los abonos para O Son Do Camiño 2026 se pondrán a la venta el viernes 17 de octubre a las 12.00 horas, a través de la página oficial del festival.

La organización ha adelantado además que mañana se anunciará otro gran cabeza de cartel, lo que refuerza las expectativas de una edición que apunta a superar todos los récords previos de asistencia, repercusión y calidad artística.

Con Katy Perry como primer gran nombre, O Son Do Camiño 2026 inicia así la cuenta atrás para una edición que volverá a situar a Santiago de Compostela en el epicentro musical de Europa.