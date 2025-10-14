Katy Perry envía un mensaje a sus fanáticos compostelanos

Katy Perry, en el vídeo Redacción

La superestrella internacional Katy Perry ha dedicado unas palabras a sus fans de Galicia tras confirmarse que formará parte del cartel del festival O Son do Camiño 2026, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de junio en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela.

La confirmación de Katy Perry como cabeza de cartel ha sido la primera gran revelación para la edición 2026 del festival gallego. Los organizadores han apuntado que en los próximos días anunciarán otros nombres destacados para completar el cartel.

Los abonos saldrán a la venta este viernes 17 de octubre a las 12.00 horas, según fuentes del evento. La presencia de Perry en el festival suma al atractivo internacional del evento y reafirma su apuesta por grandes estrellas de la música pop.