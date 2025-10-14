El PP de Santiago denuncia un aumento de la inseguridad en el Ensanche, Laraño y O Vieiro

El Partido Popular de Santiago ha denunciado el incremento de episodios de inseguridad en distintas zonas de la ciudad, especialmente en el Ensanche, Laraño y O Vieiro, a raíz de las quejas trasladadas por la vecindad y los comerciantes. Los ediles Olaya Otero y José Ramón de la Fuente alertan de que la situación está generando una creciente preocupación en estos barrios y acusan al gobierno local de “mirar hacia otro lado” ante un problema que “dificulta el día a día de los vecinos”.

Quejas vecinales y temor entre comerciantes

Según los populares, en calles del Ensanche como Diego Murás y Rodríguez Carracido se están produciendo altercados en la vía pública, increpaciones, presencia de tiendas de campaña de personas sin hogar y menudeo de estupefacientes a plena luz del día. “Los vecinos consideran inadmisible este escenario y se niegan a resignarse a que se normalice, sobre todo porque esta siempre fue una zona tranquila y segura”, señaló Olaya Otero, quien subrayó además la proximidad de una zona de ocio infantil.

La concejala indicó que algunos comerciantes “llegan a trabajar con la puerta cerrada con llave por miedo a posibles robos o incidentes”, lo que, a su juicio, evidencia que el Concello “no puede seguir ignorando una realidad que afecta directamente a la convivencia y a la seguridad ciudadana”.

Por su parte, José Ramón de la Fuente aseguró que en la parroquia de Laraño los vecinos también han denunciado la existencia de un punto de venta de drogas, que habría aparecido “casualmente” tras reducirse la actividad en la zona de Santa Marta. “El problema no se solucionó, solo se desplazó de lugar”, afirmó.

El edil sostiene que el tráfico de drogas y los delitos vinculados al trapicheo están provocando peleas y riñas en varios puntos del Ensanche y otras zonas de la ciudad, mientras el gobierno del BNG y CA “resta importancia” a una situación que “se agrava cada día más”.

Reclamo de medidas y refuerzo policial

El PP compostelano exige al Concello que adopte “medidas concretas y efectivas” para reforzar la presencia policial y combatir la inseguridad. “Está claro que existe un problema en torno al ocio nocturno y al tráfico de drogas que el gobierno local debe afrontar en lugar de mirar hacia otro lado”, afirmó De la Fuente.

Los populares reiteran que esta es “una más de la larga lista de zonas de Santiago” donde se denuncian episodios de inseguridad sin que el ejecutivo municipal, aseguran, “haga nada por evitarlo”.