Santiago de Compostela

Cáritas Diocesana de Santiago incorpora una nueva vivienda de acogida en Carballo a su red de atención social

La casa rectoral de Lema, cedida por el Arzobispado, ofrecerá alojamiento y acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad

Eladio Lois
Eladio Lois
14/10/2025 11:44
El momento de la firma del convenio
El momento de la firma del convenio
Cedida

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela y el Arzobispado han firmado un convenio de colaboración que permitirá integrar una vivienda de acogida en la localidad de Lema, en el municipio de Carballo, dentro de la red de recursos de atención de la entidad.

El acuerdo fue suscrito por la directora de Cáritas Diocesana, Pilar Farjas, y el párroco y consiliario de Cáritas Interparroquial de Bergantiños, José Manuel García Gondar, junto al ecónomo de la Archidiócesis de Santiago, Fernando Barros. A través del convenio, el Arzobispado cede la casa rectoral de Lema, situada en la calle del Iglesiario nº 34, para su uso como recurso residencial gestionado por Cáritas.

Un recurso para ofrecer apoyo y dignidad

El nuevo espacio se destinará a acoger y acompañar a personas y familias sin recursos, siguiendo la misión de Cáritas de promover el desarrollo integral de quienes se encuentran en situación de exclusión social. La organización asumirá la adecuación del inmueble y su gestión integral, incluyendo los aspectos legales, administrativos y laborales necesarios para su funcionamiento.

Este convenio nos permite consolidar un espacio para dar respuesta a necesidades reales en la comarca de Bergantiños. Es una muestra de cómo la colaboración puede traducirse en soluciones concretas para quienes más lo necesitan”, señaló Pilar Farjas durante la firma.

Cuatro años de colaboración prorrogables

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable automáticamente por anualidades sucesivas, y se enmarca en la estrategia de Cáritas de ampliar su red de atención directa en el territorio.

Con esta iniciativa, la entidad refuerza su labor de respuesta social desde la cercanía, apostando por soluciones que dignifican y transforman vidas en colaboración con las estructuras eclesiales y el tejido comunitario.

