As Cancelas renueva su colaboración con el Monbus Obradoiro y la SD Compostela

Interior del centro comercial As Cancelas Cedida

El centro comercial As Cancelas ha renovado sus acuerdos de colaboración con los dos principales clubes deportivos de la ciudad, el Monbus Obradoiro y la SD Compostela, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y acercar el deporte a la ciudadanía durante la temporada 2025/2026.

Según explicó el gerente del centro comercial, Javier Nicolás Blanco, esta renovación “refleja nuestro compromiso con el deporte local y forma parte de las iniciativas que impulsamos con el objetivo de facer cidade. Queremos apoyar el deporte de la mano de los equipos de nuestra ciudad y transmitir a nuestros clientes valores como el trabajo en equipo, la constancia, la superación, la perseverancia y el respeto”.

Acciones conjuntas y sorteos para los aficionados

El acuerdo contempla la instalación de soportes publicitarios en los recintos deportivos de ambos clubes —el Multiusos Fontes do Sar, sede del Monbus Obradoiro, y el estadio Verónica Boquete de San Lázaro, donde juega la SD Compostela—, además de la realización de campañas especiales para los aficionados y clientes de As Cancelas.

Entre las iniciativas previstas figuran sorteos de camisetas oficiales y entradas para los partidos, así como actividades promocionales que se desarrollarán tanto en los recintos deportivos como en el propio centro comercial, buscando fortalecer el vínculo entre el deporte y la ciudadanía compostelana.