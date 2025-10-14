Afundación abre en Santiago sus “Diálogos sobre longevidad” con dos referentes mundiales del estudio del cerebro

Esta nueva edición de los diálogos se enmarca en el congreso de la Sociedad Española de Biología Celular (SEBC2025) Redacción

Afundación inaugurará el próximo 24 de octubre una nueva edición de los “Diálogos sobre longevidad y envejecimiento”, con una sesión dedicada a las claves científicas del envejecimiento cerebral. El acto, titulado “Cuando el cerebro envejece: retos y esperanzas”, se celebrará a las 18.30 horas en el Centro Obra Social ABANCA de Santiago de Compostela (Praza de Cervantes) y contará con la participación de dos de las mayores expertas mundiales en neurociencia y biología celular del envejecimiento.

La sesión estará protagonizada por Ana María Cuervo, directora del Centro de Estudios sobre el Envejecimiento del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, e Isabel Fariñas, catedrática de Biología Celular en la Universitat de València y referente internacional en el estudio de las células madre neurales. El encuentro será moderado por el investigador Manuel Collado, del Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS) de la Universidad de Santiago de Compostela, quien lidera también el ColladoLab del Centro Nacional de Biotecnología (CSIC).

Ana María Cuervo Cedida

Ambas científicas abordarán cuestiones como la capacidad del cerebro para adaptarse y regenerarse, los avances de la gerociencia, o los mecanismos de limpieza celular, entre ellos el sueño y el ayuno, que podrían tener un papel relevante en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer o el párkinson.

Ciencia y divulgación al servicio de la longevidad

El ciclo “Diálogos sobre longevidad y envejecimiento” es una iniciativa divulgativa y científica de Afundación que reúne a especialistas de distintos ámbitos —biología, medicina, psicología, demografía o economía— para reflexionar, desde una perspectiva accesible y multidimensional, sobre los factores que influyen en cómo vivimos y envejecemos.

Además de los encuentros científicos, el programa incluye charlas con profesionales de la salud y el bienestar y talleres prácticos en los 11 Espazos +60 de Afundación, destinados a fomentar el envejecimiento activo y saludable. Entre ellos destacan el taller “Cómo funciona mi cerebro”, centrado en los cambios cognitivos y las funciones como la memoria o la atención, y los proyectos “Conociendo las emociones” y “Profundizando las emociones”.