UCIN Galicia reclama la anexión de O Milladoiro a Santiago

MIlladoiro, en una foto de archivo Redacción

La organización política UCIN Galicia ha reclamado la anexión de O Milladoiro al municipio de Santiago de Compostela y la creación de una mancomunidad de servicios entre ambos concellos. Su coordinador, José Luis Calo, lanzó un mensaje directo a las administraciones implicadas: “Es el momento de dejar de mirar para otro lado y abordar con seriedad la situación de O Milladoiro. La única solución real pasa por su anexión a Santiago y por garantizar los mismos derechos para todos los ciudadanos”.

José Luis Calo, portavoz de UCIN

La formación denuncia la falta de coordinación administrativa y el abandono institucional de uno de los núcleos de población más grandes de Galicia fuera de las ciudades, que —según afirman— carece de servicios básicos acordes a su tamaño y desarrollo urbano.

“No es de recibo que el autobús urbano termine en A Rocha, que la Policía Local de Santiago dé la vuelta en la rotonda de Muebles Compostela, o que los bomberos compostelanos no puedan atender emergencias a solo ocho kilómetros mientras dependen del parque de Boiro, a más de 45 minutos”, subrayó Calo, quien acusa al Concello de Ames de “desentenderse de la realidad” y al de Santiago de “hacer oídos sordos ante una situación que afecta a miles de personas”.

Una propuesta para la integración territorial

Como alternativa, UCIN Galicia propone un proceso de integración progresiva de O Milladoiro en el municipio de Santiago, acompañado de una mancomunidad de servicios que unifique la gestión del transporte, las emergencias y la planificación urbanística. Esta medida, sostiene Calo, permitiría “mejorar la calidad de vida, optimizar el gasto público y evitar duplicidades administrativas”, además de garantizar “una representación real y efectiva” de los vecinos en las instituciones.

“O Milladoiro es una ciudad dentro de un concello que no supo gestionar su crecimiento. No se puede seguir viviendo de espaldas a la realidad”, afirmó el coordinador, que considera urgente un cambio de modelo político y administrativo que reconozca la importancia del núcleo como parte activa del área metropolitana compostelana.

En este contexto, UCIN Galicia anunció que concurrirá a las elecciones municipales de 2027 en los principales concellos de la comarca de Compostela, con el objetivo de “dar un salto cualitativo en la política local” y poner fin a lo que consideran “una vieja forma de gobernar basada en intereses partidistas”. “La ciudadanía está cansada de promesas vacías y de la falta de valentía política. Es hora de poner los intereses de los vecinos por delante de las siglas”, concluyó Calo, que defendió una política “útil, abierta y basada en el sentido común”.