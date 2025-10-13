Santiago reúne a los mayores expertos en insolvencia y reestructuración empresarial de la Península

La cita, consolidada como una de las referencias nacionales en materia concursal, contará con la participación de juristas, economistas y académicos Getty Images

Santiago de Compostela reunirá la próxima semana a los principales especialistas en insolvencia y reestructuración empresarial de España y Portugal, con motivo del XIV Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal, organizado por el Consello Galego de Economistas. El evento se celebrará los días 16 y 17 de octubre y podrá seguirse tanto de manera presencial como en línea.

La cita, consolidada como una de las referencias nacionales en materia concursal, contará con la participación de juristas, economistas y académicos que debatirán sobre los desafíos actuales del derecho de la insolvencia y las nuevas herramientas para afrontar procesos de reestructuración empresarial.

Financiación, segunda oportunidad y crédito laboral

El programa incluirá temas de máxima actualidad, como la financiación de empresas en dificultades, la responsabilidad de los administradores en crisis empresariales, la protección de los acreedores, la liquidación de activos y unidades productivas o la tutela del crédito laboral.

Uno de los asuntos destacados será la Ley de Segunda Oportunidad, que cada año permite a miles de personas liberarse de deudas impagables. También se abordará la situación de los procedimientos de insolvencia en Portugal, país donde las empresas gallegas tienen una presencia creciente, y se analizarán fórmulas como la venta de unidades productivas para mantener la actividad empresarial o la reestructuración preventiva como vía para evitar concursos.

Referentes del ámbito jurídico y económico

El encuentro contará con figuras destacadas como José Ignacio Canle Fernández, director de Asesoría Jurídica Contenciosa y Gestións Judicial en ABANCA; Rosario Rodríguez López, magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Pontevedra; y Nuria Fachal, magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº1 de A Coruña.

Jose Ignacio Canle Fernández Cedida

La cita ofrecerá formación intensiva y de alto nivel, con el objetivo de actualizar conocimientos y fomentar el intercambio entre profesionales del ámbito judicial, económico y empresarial de toda la Península Ibérica.