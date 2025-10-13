Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Festival Ateneo Barroco rende homenaxe a Wanda Landowska cun recital do clavecinista Kenneth Weiss

O Salón Teatro acollerá este martes unha viaxe sonora polo legado da pioneira do clavecín, con obras de Bach, Haendel, Scarlatti e outros mestres do Barroco

Eladio Lois
Eladio Lois
13/10/2025 12:17
O artista Kenneth Weiss
O artista Kenneth Weiss
Cedida

O Festival Ateneo Barroco continúa a súa sétima edición cunha cita de alto nivel artístico: o recital «Homenaxe a Wanda Landowska. Un tesouro da música para clave», que terá lugar o martes 14 de outubro ás 20.00 horas no Salón Teatro de Santiago. O concerto correrá a cargo do recoñecido clavecinista Kenneth Weiss, un dos intérpretes máis prestixiosos da súa xeración.

O programa inclúe obras de Bach, Haendel, Scarlatti, Rameau, Couperin, Purcell, Vivaldi e Mozart, e recrea a histórica gravación que a polaca Wanda Landowska realizou para RCA en 1957, considerada un fito na recuperación do repertorio antigo para clave. As entradas están dispoñibles na web www.festivalateneobarroco.gal.

Un tributo á pioneira do clavecín

O recital propón un diálogo entre tempos e estilos, evocando a figura de Landowska, auténtica pioneira no renacemento do clavecín e símbolo dunha nova maneira de entender a interpretación da música antiga. A proposta de Weiss, dous anos despois da súa memorable versión de A arte e a fuga no mesmo festival, supón unha homenaxe á mestría e á paixón que inspiraron a toda unha xeración de intérpretes.

Landowska non só recuperou o instrumento barroco para o público contemporáneo, senón que fundou as bases da interpretación historicista, un movemento que transformou a práctica musical en todo o mundo.

