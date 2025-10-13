Mi cuenta

Santiago de Compostela

Negreira súmase ao Camiño Escena Norte coa representación de 'Globe Story', da compañía rioxana El Perro Azul

A peza, inspirada no cine mudo, representarase este venres 17 de outubro no auditorio Municipal Afonso Eanes de Cotón dentro do itinerario Constelacións

Eladio Lois
Eladio Lois
13/10/2025 16:33
A función 'Globe Story'
A función 'Globe Story'
Cedida

O Auditorio Municipal Afonso Eanes de Cotón de Negreira converterase este venres 17 de outubro, ás 20.30 horas, nun dos novos escenarios do Camiño Escena Norte (CEN), o proxecto de intercambio cultural que une as artes escénicas de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra e A Rioxa. A localidade súmase así por primeira vez á rede de sedes deste programa, que chega á súa sétima edición consolidado como un referente de cooperación cultural no norte peninsular.

A función inaugural en Negreira estará a cargo da compañía rioxana El Perro Azul, que presentará Globe Story, unha proposta teatral sen texto para todos os públicos que emprega o humor visual e o ritmo do cine mudo para contar unha historia de amor universal. A obra, recoñecida pola súa posta en escena trepidante e poética, mestura xestos, música e escenografía minimalista para crear un relato accesible e emotivo, pensado tanto para público infantil como adulto.

As entradas teñen un prezo de 3 euros e poden adquirirse a través da plataforma www.woutick.es. A peza conta cun teaser audiovisual dispoñible en YouTube.

Un proxecto que conecta territorios a través da cultura

Camiño Escena Norte, promovido por Escena Galega e as asociacións profesionais doutros cinco territorios do norte de España, busca promover o intercambio cultural a través do teatro, a danza e o novo circo, tomando como fío condutor os roteiros históricos do Camiño de Santiago. Nesta edición, o programa Itinerario Constelacións percorre 60 espazos de exhibición repartidos por seis comunidades autónomas.

Tras a cita de Negreira, a programación en Galicia continuará con Zozobra en Outes (19 de outubro), El jardín de las posibilidades en Vimianzo (25 de outubro) e Postales rotas en Ribadeo (26 de outubro), que porá o broche final ao percorrido galego desta edición.

O proxecto conta co apoio da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), ademais dos gobernos das comunidades participantes e o Ministerio de Cultura. Tamén colaboran a Deputación de Lugo, Vegalsa-Eroski e Deleite como patrocinadores oficiais.

